إصابة مواطن بتسمم إثر فتحه زجاجة مبيد حشرى بفمه ونقله لمستشفى إسنا للعلاج

الأقصر – أحمد مرعى

أصيب مزارع بمدينة إسنا جنوبي الأقصر بحالة تسمم إثر فتحه زجاجة مبيد حشري بفمه، لرشها بالزرع، وتم علي الفور نقله لمستشفي إسنا المركزي لتلقي العلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت باستقبال مستشفي إسنا المركزي المواطن "يوسف.ع.م" 19 سنة مزارع مقيم بوابورات المطاعنة، مصاب بتسمم خلال قيامه برش المبيد الحشري بالزراعات، وأفاد أنه خلال قيامه بفتح الزجاجة الخاصة بالمبيد الحشري عن طريق الفم دون قصد فأصيب بحالة إعياء شديد تم علي إثرها نقله للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.