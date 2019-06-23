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إصابة طفل عمره شهر بطلق نارى خلال مشاجرة فى شبرا الخيمة

الأحد، 23 يونيو 2019 12:50 م
إصابة طفل عمره شهر بطلق نارى خلال مشاجرة فى شبرا الخيمة اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه

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أصيب طفل عمره شهر بطلق نارى إثر مشاجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، تم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، بحدوث مشاجره بين كل من "ع.م.ع" 51 سنة، ومقيم بيجام دائرة القسم، "و.م.س" 24 سنة "شقيق زوجة الأول".

قام على إثرها الأول بإطلاق عدة أعيرة نارية فى الهواء من سلاح نارى كان بحوزته "طبنجة" أصابت إحداها الطفل "ع.هـ.ع" البالغ من العمر شهر ومقيم بيجام دائرة القسم، بطلق نارى فتحة دخول بالفخذ الأيسر من الأمام وخروج من الخلف.

تم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، وتمكن المقدم أحمد عصر رئيس مباحث القسم من ضبط المتهم الأول الهارب والسلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين. 

تحرر عن ذالك المحضر رقم 12234 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق.


اصابة طفل بطلق نارى

مشاجرة

دائرة قسم اول شبرا الخمية

مدير امن القليوبية

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