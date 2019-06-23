إحالة فتاة فلسطينية وعشيقها للمفتى لاتهامهما بقتل الزوج فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قضت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى،المستشار شريف كامل عادلى، المستشار علاء سمير حسن، المستشار محمد عبد العليم رضوان بإحالة، فتاة فلسطينية الجنسية وعشيقها إلى المفتى، وذلك لاتهامهما بقتل الزوج مع سبق الإصرار والترصد.

البداية كانت عندما تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بأنه إلحاقا للمحضر رقم 9470 إدارى مركز السادات لسنة 2018 بشان بلاغ " أ م ش " 28 سنة، دبلوم صنايع "فلسطينية الجنسية" ومقيمة بالمنطقة 11 دائرة المركز بغياب زوجها "م م خ " 32 سنة، صاحب شركة فلاتر مياة ومقيم بذات الناحية وعثورها على قطرات دماء على سجادة بالشقة وسلم العمارة، تبلع للمركز من إدارة شرطة النجدة بعثور الأهالى على جثة المتغيب على جانب طريق السادات كفر داود بالقرب من ميدان بريما دائرة المركز، وبها جروح قطعية بالرأس وعثر بملابسه على شريط أقراص دوائى مدون عليه " انافرانيل" وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9 أحوال المركز .

نظرا لما تمثلة الواقعة من خطورة إجرامية تكمن فى خطورة التعدى على النفس البشرية وإزهاق الارواح، فقد تم تشكيل فريق بحث من صباط البحث الجنائى تحت إشراف اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى تنسيقا مع فرع الأمن العام بالمنوفية بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز السادات برئاسة العميد عبد الرحمن محمد رئيس الفرع ،الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز السادات .

تم وضع خطة متكاملة كان من أهم بنودها إعادة معاينة مسرح الجريمة "مسكن المجنى عليه" وكذا مكان العثور على الجثة بالاستعانة بخبراء الأدلة الجنائية وحصر وفحص علاقات المجنى عليه، حصر وفحص الطرق المؤدية من محل إقامة المجنى علية إلى مكان العثور، الاستعانة بالتقنيات الحديثة "كاميرات المراقبة وشبكات المحمول" والاستفادة من الصفة التشريحية".

من خلال تنفيذ بنود خطة البحث توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من زوجة المتوفى " أ م ش" ونجل عمها "ا ش ا" 23 سنة، مؤهل متوسط ومقيم بأرض الفرنوانى – شبرا الخيمة أول – قليوبية، وصديق الثانى "ا ا م" 22 سنة، طالب بجامعة حلوان بكلية التجارة ومقيم باسوس مركز القناطر الخيرية بالقليوبية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.