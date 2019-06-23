"أوغلو" يعلن فوزه برئاسة بلدية إسطنبول فى الجولة الثانية من الانتخابات

كتب أحمد علوى

أعلن مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض، أكرم إمام أوغلو فوزه فى الانتخابات المعادة لرئاسة بلدية إسطنبول على منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم الذى يرأسه رجب طيب أردوغان.

ووفقا لشبكة سكاى نيوز الاخبارية، اعتبر إمام أوغلو، أن فوزه فى إسطنبول يشكل "بداية جديدة" لتركيا.

وأظهر فرز 95 % من الأصوات فى انتخابات الإعادة بإسطنبول، تقدم إمام أوغلو بفارق واضح عن مرشح الحزب الحاكم بن على يلدريم.

وحصل مرشح حزب الشعب الجمهورى إمام أوغلو على 53.6 %من الأصوات مقابل 45.4 % لمرشح حزب العدالة والتنمية بن على يلدريم.