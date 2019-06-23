سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 01:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

أعضاء منظمة الأغذية والزراعة ينتخبون مديرا عاما جديدا للمنظمة الأممية

الأحد، 23 يونيو 2019 01:00 م
أعضاء منظمة الأغذية والزراعة ينتخبون مديرا عاما جديدا للمنظمة الأممية منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ أعضاء منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الأحد، التصويت من أجل انتخاب مدير عام جديد للمنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن الدول الأعضاء البالغ عددها 194 ستختار بين ثلاثة مرشحين من الصين وفرنسا وجورجيا، وذلك خلال الاجتماع المنعقد فى مقر المنظمة بالعاصمة الإيطالية (روما) لحضور المؤتمر الحادى والأربعين لها، وأضافت الشبكة الأمريكية أن المرشحين - الذين يضمون سيدة لأول مرة - يتمتعون بخبرة واسعة فى هذا القطاع.

والمرشحون هم نائب وزير الزراعة الصينى تشو دونج يو، ووزير الزراعة الجورجى السابق دافيت كيرفاليدزى، بالإضافة إلى المسئولة البارزة السابقة بوزارة الزراعة الفرنسية كاترين جيزلين لانييل، ومن جانبها، تدعم الولايات المتحدة الأمريكية كيرفاليدزى لشغل المنصب، بينما يدعم الاتحاد الأوروبى لانييل.

 


منظمة الاغذية والزراعة

الفاو

انتخابات الفاو

المدير العام للفاو

وزير الزراعة الصينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الوفد الزراعى باجتماعات "الفاو" يؤكد دور المنظمة فى حل مشكلة الأمن الغذائى

الأحد، 23 يونيو 2019 11:28 ص

وفد "زراعة الفاو" يطرح حلولا للتغلب على معوقات تحقيق الصحة النباتية بأفريقيا

السبت، 22 يونيو 2019 03:36 م

الوفد الزراعى المصرى يعرض معوقات تطبيق الصحة النباتية فى اجتماع الفاو

السبت، 22 يونيو 2019 02:59 م

وفد حكومى يشارك اجتماعات المجلس الدولى للزيتون وانتخابات "الفاو" بروما

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 08:41 م

"الفاو" تنظم ندوة دولية للتحول الرقمى للزراعة تستهدف تطوير العمل بالقطاع

الخميس، 13 يونيو 2019 02:32 م

"الفاو" تتوقع زيادة أعداد الجراد الصحراوى فى السعودية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:35 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

فيديو.. أردوغان يغازل المثليين الجنسيين للفوز بأصواتهم فى انتخابات اسطنبول

فيديو.. أردوغان يغازل المثليين الجنسيين للفوز بأصواتهم فى انتخابات اسطنبول

على طريقة "ناجى عطا الله".. سرقة 100 مليون دولار من بنك إسرائيلى

على طريقة "ناجى عطا الله".. سرقة 100 مليون دولار من بنك إسرائيلى

"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

إثيوبيا تعلن اعتقال منفذى الهجوم على رئيس الأركان فى محاولة الإنقلاب الفاشلة

إثيوبيا تعلن اعتقال منفذى الهجوم على رئيس الأركان فى محاولة الإنقلاب الفاشلة

جهاز الكهرباء: ندرس إمكانية إعادة النظر فى التعريفة لمحافظات بالوجه القبلى

جهاز الكهرباء: ندرس إمكانية إعادة النظر فى التعريفة لمحافظات بالوجه القبلى

قطر ضد الارجنتين.. سيناريوهات تأهل التانجو لربع نهائي كوبا امريكا

قطر ضد الارجنتين.. سيناريوهات تأهل التانجو لربع نهائي كوبا امريكا

لخريجى كليات الحقوق.. تعرف على الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة المحامين

لخريجى كليات الحقوق.. تعرف على الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة المحامين

أفريقيا أرض الأساطير.. ضيوف موهبة كروية أجبرتنا على تشجيع السنغال

أفريقيا أرض الأساطير.. ضيوف موهبة كروية أجبرتنا على تشجيع السنغال

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة