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أسعار الخضروات اليوم الأحد 23-6- 2019

الأحد، 23 يونيو 2019 11:17 ص
أسعار الخضروات اليوم الأحد 23-6- 2019 خضروات-ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 23-6- 2019 استقرارا فى غالبية الأصناف مع ارتفاعا طفيفا فى بعضها، وذلك طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.

تراوح سعر كيلو الطماطم من 1.5 – 4 جنيهات، واستقرت أسعار كل من كيلو البطاطس ما بين  3 – 4 جنيهات، وكيلو البصل 2.5 – 3.5  جنيها، وكيلو الكوسة 1.5- 3 جنيهات.

فيما انخفض سعر كيلو الفاصوليا ما بين 5 - 9 جنيها، واستقر سعر الباذنجان البلدي ما بين 1.5، 3 جنيها، والباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيها، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 9 – 15 جنبها، والخيار البلدى ما بين 1.5 – 3 جنيها للكيلو، وخيار الصواب 2- 3 جنيها للكيلو وانخفض سعر كيلو الليمون البلدي عشرة جنيهات ليتراوح ما بين  20 – 30 جنيها. 


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