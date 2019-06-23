أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 23- 6 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 23-6-2019.

إيقاف تداول 9 شركات قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد. قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى القاهرة للإسكان والتعمير، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، العقارية للبنوك الوطنية، بلتون المالية القابضة، مطاحن وسط وغرب الدلتا، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، إيديتا للصناعات الغذائية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، راية لخدمات مراكز الاتصالات.

البورصة تربح 252 مليون جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 252 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 750.507 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 252 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 750.507 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 57.8 مليون ورقة مالية بقيمة 254.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 9.6 ألف عملية لعدد 161 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.32% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.67%، والعرب على 7.01% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.74% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.25%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع 17.6 مليون جنيه، 16.96 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 15.97 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 558 ألف جنيه، 15.7 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 14017 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2067 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 17168 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 602 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1535 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند عند مستوى 450 نقطة.

وارتفعت أسهم 42 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 66 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 11.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.67%

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 31.630 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.43%

- ايديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 20.000 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.26%

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 5.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.87%

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 24.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.80%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.17%

- الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود بسعر إغلاق 1.607 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.57%

- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 146.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.56%

- أسمنت بورتلاند طرة المصرية بسعر إغلاق 7.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.86%

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 3.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.35%