6 معلومات عن حجم صادرات "الصناعات الكيماوية المصرية".. تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

بلغت صادرات شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما " نحو 52 مليون دولار فى 9 أشهر، وخلال السطور التالية نرصد تفاصيل الصادرات وعمليات تطوير الشركة:

1 - بلغت صادرات الشركة فى الربع الأول من العام المالى الجارى نحو 38.392 مليون دولار.

2 - بلغت صارات الربع الثانى 3.656 مليون دولار

3 - ارتفعت فى الربع الثالث من العام المالى الجارى لنحو 9.946 مليون دولار

4 - انتهت الشركة من مشروع "كيما 2" للافتتاح 30 يونيو الجارى.

5- بلغت التكاليف الاستثمارية للمشروع نحو 11.6 مليار جنيه.

6 - يستهدف المشروع إنتاج 1200 طن أمونيا و1575 طن يوريا يوميًا.