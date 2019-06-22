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6 معلومات عن حجم صادرات "الصناعات الكيماوية المصرية".. تعرف عليها

السبت، 22 يونيو 2019 09:00 م
6 معلومات عن حجم صادرات "الصناعات الكيماوية المصرية".. تعرف عليها كيما 2
كتب عبد الحليم سالم

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بلغت صادرات شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما " نحو 52 مليون دولار فى 9 أشهر، وخلال السطور التالية نرصد تفاصيل الصادرات وعمليات تطوير الشركة:

1 - بلغت صادرات الشركة فى الربع الأول من العام المالى الجارى نحو 38.392 مليون دولار.

2 -   بلغت صارات الربع الثانى  3.656 مليون دولار  

3 - ارتفعت فى الربع الثالث من العام المالى الجارى لنحو 9.946 مليون دولار

 4 - انتهت الشركة  من  مشروع "كيما 2"  للافتتاح 30 يونيو الجارى.

5-  بلغت التكاليف الاستثمارية للمشروع نحو 11.6 مليار جنيه.

6 - يستهدف المشروع  إنتاج 1200 طن أمونيا و1575 طن يوريا يوميًا.

 

 


شركة كيما

مشروع كيما 2

اسوان

الصناعات الكيماوية

قطاع الاعمال العام

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