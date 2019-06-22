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6 حقوق ومزايا يحرم منها المحكوم عليه فى جناية ..تعرف عليها

السبت، 22 يونيو 2019 11:30 م
6 حقوق ومزايا يحرم منها المحكوم عليه فى جناية ..تعرف عليها محكمة_أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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نصت المادة ( 25 ) من قانون العقوبات ، على عدد من الحقوق والمزايا يحرم منها من يحكم عليه لارتكابه جناية

 

وقالت المادة ، كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:

 

1 -  القبول في أى خدمة فى الحكومة مباشرةً أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.

2-  التحلي برتبة أو نيشان.

 

3 -  الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.

 

4 - إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته.

 

ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.

 

5 -  بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.

6 -  صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً فى العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

 


قانون العقوبات

حقوق يحرم منها المرتكب جناية

محرمات على المرتكب جناية

المحروم من الشهادة أمام المحكمة

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