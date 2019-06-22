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5 ملايين دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وموزمبيق سنويا

السبت، 22 يونيو 2019 04:40 م
5 ملايين دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وموزمبيق سنويا لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الموزمبيقى
كتب إسلام سعيد

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قال اغوستينيو فاما، رئيس الوفد الموزمبيقي الذي يزور مصر حاليا، إنه بالرغم من عمق العلاقات بين مصر وموزمبيق إلا أن العلاقات التجارية لا ترقى لمستوى العلاقات السياسية بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى لا يتجاوز 5 ملايين دولار سنويا.
 
 
وأكد خلال منتدى الأعمال المصري الموزمبيقي الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم، أن ضعف التجارة البينية بين الدول الافريقية والتي لا تتجاوز 16% من حجم التجارة في القارة ترجع إلى نقص المعلومات والإمكانيات.
 
 
 وأشار فاما  إلى أن الوفد الذي يزور مصر حاليا من بلاده يضم نحو 13 شركة تبحث عن خلق فرص التعاون المشترك مع الشركات المصرية في مجال المعدات وإعادة تدوير البلاستيك وكذلك pvc و الصحة والبنية التحتية والتكنولوجيا والصناعات البترولية والمواد الغذائية.
 
 
وذكر ، أن منتدى الأعمال يعد فرصة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين وبحث الفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن مصر لديها خبرة كبيرة في مجال الاستكشافات البترولية والغاز يمكن الاستفادة منها في ظل اهتمام بلاده  بهذا المجال خلال الفترة الحالية.
 
وطالب فاما  بضرورة عمل اتفاقية بين البلدين لمنع الازدواج الضريبي ،لافتا الى أن بلاده اتخذت العديد من الخطوات الاصلاحية التي من شأنها تهيئة مناخ الاستثمار والتجارة وتهتم حاليا بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة داعيا الشركات المصرية للاستثمار في بلاده.
 
 
وأضاف أن البنك الافريقي للاستيراد والتصدير قام بتوفير نحو 25 مليون دولار كخطوط تمويل لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الأفريقية ولابد من استغلال ذلك التمويل من أجل زيادة التعاون.
 

اخبار الاقتصاد

التبادل التجاري

مصر

موزمبيق

التصدير

الاستيراد

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