4 أهداف للحكومة بالموازنة الجديدة.. أبرزها خفض معدلات البطالة لـ9%

كتبت : نورا فخرى

يبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم السبت، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، فى مناقشة مشروع موازنة الدولة للعام المالى الجديد 2019/2020، فى ضوء تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.



وحسب مشروع الموازنة للعام المالى 2019/2020 المرسل إلى مجلس النواب، بلغ حجم الموازنة (الاستخدامات العامة للدولة) إلى تريليون و979 مليون جنيه، بواقع (32.1 % من الناتج المحلى الإجمالي) مقسّمة إلى تريليون و574 مليار للمصروفات بنسبة 25.6% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل تريليون و424 مليار العام الحالى 2018/2019 بواقع زيادة (10.6%)، و29 مليار لمتطلبات حيازة الأصول الماليّة بنسبة 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وأخيرًا سداد القروض (المحلية والأجنبية) بواقع 376 مليار جنيه بنسبة 6.1 % من الناتح المحلى الإجمالي.

وتسعى الحكومة إلى تحقيق 4 مستهدفات رئيسية خلال العام المالى الجديد كالآتى:

-1 تحقيق معدلات نمو مرتفعة: بزيادة معدل النمو الحقيقى لنحو 6%، خلال العام المالى الجديد 2019/2020.

-2 خلق فرص عمل جديدة: بخفض معدلات البطالة لنحو 9% خلال العام المالى الجديد 2019/2020 وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقة ومنتجه للشباب.

-3الحفاظ على الاستقرار المالى: وذلك بتحقيق فائض أولى بالموازنة العامة للدولة قدره 2% من الناتج المحلى الإجمالى وخفض مستويات الدين العام لنحو 89% من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2019/2020.

-4تحفيز سياسة الادخار والاستثمار: وذلك بزيادة معدلات الاستثمار لنحو 19% خلال العام المالى الجديد.