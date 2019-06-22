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30.7% نسبة المشاركة فى الـ 5 ساعات الأولى من بدء انتخابات الرئاسة الموريتانية

السبت، 22 يونيو 2019 04:37 م
30.7% نسبة المشاركة فى الـ 5 ساعات الأولى من بدء انتخابات الرئاسة الموريتانية انتخابات فى موريتانيا
أ ش أ

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أعلنت اللجنة الموريتانية المستقلة المشرفة على انتخابات الرئاسة أن نسبة المشاركة بلغت 30.7% بعد خمس ساعات من بدء التصويت الذي سيتواصل لسبع ساعات أخرى.

 

وأكدت اللجنة - في تصريح صحفي اليوم السبت،أن عملية الانتخابات تسير بطريقة سلسلة وسريعة عكس الانتخابات السابقة.

 

وقد توجه الناخبون الموريتانيون ابتداء من السابعة صباحا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 6 مرشحين على أصوات 5ر1 مليون نسمة موزعين على 3 آلاف و870 مكتبا انتخابيا في المحافظات الموريتانية الـ 15.

 

 


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