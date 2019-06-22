وكيل صحة الشرقية يتفقد مركز الغسيل الكلوي بالصوة

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، المركز الطبى بالصوة لمتابعة جلسات الغسيل الكلوى لمرضى مستشفى التأمين الصحى بالمبرة، المنقولين إليها مؤقتا لحين إنتهاء مراجعة الصيانه الدورية للمحطة المياه .

وتابع وكيل الوزارة ، الخدمات العلاجية والوقائية بالوحدة للإطمئنان على حسن سير العمل و الخدمة الطبية ، وجلسات الغسيل الكلوى الخاصة بمرضى مستشفى التأمين الصحى بالمبرة لحين الإنتهاء من أعمال الصيانة و رفع كفاءة وحدة المعالجة بها .

وكما تابع تجهيزات الخاصة بوحدة الحضانة بالمركز لحين إستكمال التجهيزات الخاصة بها

كان تم توقيف وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي المبرة ، مؤقتا لإجراء صيانه لمحطة المياه ، ذلك للصيانة الدورية لها، وعلي خلفية ذلك اجتمع المحافظ الدكتور ممدوح غراب مع وكيل وزارة الصحة ومدير عام التأمين الصحي فرع الشرقية ومدير مستشفى المبرة للإطلاع على تقارير الأداء و تقارير الصيانة الدورية لجميع الأجهزة الطبية بالمستشفي حيث أعطى المحافظ توجيهاته بموافاته يوميا بهذه التقارير حرصا منه على صحة المرضى ولعدم إعطاء الفرصه لأي شخص التلاعب بحياتهم.

أكد المحافظ على وكيل وزارة الصحة ضرورة إجراء التفتيش الدائم و المستمر على وحدات الغسيل الكلوي على مستوى المحافظة و التأكيد على رؤساء الوحدات و مديري المستشفيات إجراء المتابعة المستمرة ومباشرة عمل شركات الصيانة المكلفة بصيانة الأجهزة الطبية و الإبلاغ عن أي عطل في الأجهزة و التعامل مع الأجهزة البديلة لحين الإنتهاء من عملية الإصلاح اذا لزم الامر.















