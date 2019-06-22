هيئة الطيران المدنى الإماراتية تدعو المشغلين الجويين لاتخاذ تدابير السلامة اللازمة

رويترز

ذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن هيئة الطيران المدنى الإماراتية حثت، اليوم السبت، المشغلين الجويين المسجلين بالدولة على اتخاذ التدابير اللازمة فى ظل الأوضاع الراهنة بالمنطقة.

وقال بيان للهيئة، "وجهت الهيئة المشغلين الجويين المسجلين فى الدولة بتقييم مناطق الطيران المتأثرة ووضع التدابير اللازمة لتفادى التشغيل فى المناطق التى قد تعرض عمليات الطيران المدنى للخطر".

وأضافت الهيئة فى بيان، بثته وكالة أنباء الإمارات (وام)، "نظرا للأوضاع الراهنة التى تشهدها المنطقة وحرصا من الهيئة العامة للطيران المدنى على أمن وسلامة الطيران وكإجراء احترازى.. وجهت الهيئة المشغلين الجويين المسجلين فى الدولة بتقييم مناطق الطيران المتأثرة ووضع التدابير اللازمة لتفادى التشغيل فى المناطق التى قد تعرض عمليات الطيران المدنى للخطر".

وكانت شركة طيران الإمارات قد أعلنت، أمس الجمعة، إنها ستتجنب المناطق التى فيها "نزاعات محتملة"، وقال متحدث باسم الشركة "نحن نراقب بعناية التطورات الجارية، وعلى اتصال مباشر مع السلطات الحكومية المعنية بشأن رحلاتنا العاملة وسنجرى تغييرات عملياتية إضافية إذا اقتضت الحاجة لذلك".

يذكر أن شركات للطيران فى هولندا وأستراليا وألمانيا وبريطانيا قد أعلنت حظر التحليق فوق مضيق هرمز، الواقع فى المنطقة التى أسقطت فيها إيران طائرة مسيرة عسكرية أمريكية.