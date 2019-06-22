هيئة أمريكية تعتمد عقارا يعالج فقدان الرغبة الجنسية لدى المرأة

(رويترز)

وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، على عقار من إنتاج شركتى بالاتن تكنولوجيز وأماج فارماسوتيكال يساعد المرأة التى لم ينقطع عنها الطمث على استعادة الرغبة الجنسية فى أحدث محاولة للتوصل إلى دواء يصفه البعض بأنه "فياجرا نسائية".

وسيدخل العقار الذى يحمل اسم فايليسى إلى المنافسة فى سوق شهدت من قبل محاولات فاشلة. ويقول محللون إن أى عقار يعالج بأمان وفعالية فقدان الرغبة الجنسية لدى المرأة قد يحقق فى النهاية مبيعات سنوية تصل إلى نحو مليار دولار، وقفزت أسهم بالاتن 44 بالمئة إلى 1.93 دولار، وزادت أيضا أسهم أماج 11.5 بالمئة.

ويقوم فايليسى بتحفيز دروب فى المخ ترتبط بالرغبة الجنسية ويساعد المرأة المصابة بفقدان الرغبة الجنسية ولم تبلغ سن انقطاع الطمث بعد، ويدخل العقار الجديد فى منافسة مع آدى الذى تنتجه شركة سبراوت وهو عبارة عن أقراص يومية جرى اعتمادها فى عام 2015، ويقول خبراء إن فايليسى يملك عدة مزايا مقارنة بعقار آدى ومنها قلة آثاره الجانبية وسرعة فعاليته وعدم الحاجة لتناوله بشكل يومي.