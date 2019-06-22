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ننشر قائمة أعلى 10 محاصيل تصديرية للخضر والفاكهة

السبت، 22 يونيو 2019 03:00 ص
ننشر قائمة أعلى 10 محاصيل تصديرية للخضر والفاكهة خضراوات وفواكه
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع"، قائمة أهم صادرات المنتجات الزراعية وخاصة الخضر والفاكهة، والتى تخطت 3.7 مليون طن منذ فتح باب التصدير يناير الماضى وحتى الان.. وهى كالآتى

 

إجمالى صادرات الموالح بلغت مليونا و637 ألفا و730 طنا.

 

تصدير 677 ألفا و376 طنا بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح.

 

تصدير 246 ألفا و731 طن بصل، محتلاً المركز الثالث فى الصادرات.

 

واحتل العنب المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 42 ألفا و565 طنا.

 

احتلت الفراولة على المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 24 ألفا و475 طنا.

 

احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 16 ألفا و133 طنا.

 

احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالى 11 ألفا و871 طنا.

 

المركز الثامن الجوافة بإجمالى 5852 طنا.

 

حصل الرمان على المركز التاسع فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 3177 طنا.

 

حصل الفلفل والخيار على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 4869 طنا للفلفل و4826 طنا للخيار.

 


الصادرات الزراعية

صادرات الخضر

صادرات الفاكهة

الحجر الزراعى

المنتجات الزراعية

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