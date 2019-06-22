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نائب وزير الخارجية الكويتى: تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية

السبت، 22 يونيو 2019 06:04 م
نائب وزير الخارجية الكويتى: تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية خالد الجارالله نائب وزير الخارجية الكويتي
أ ش أ

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أكد خالد الجارالله نائب وزير الخارجية الكويتي رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة، أهمية تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية والعمل بكل جهد؛ لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الكويت.

 

وشدد الجارالله - في كلمة نقلها بيان صحفي صادر عن (الخارجية) الكويتية اليوم السبت خلال حضوره للدورة التدريبية التي نظمها فريق تفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية التابع للوزارة - على أهمية الاطلاع على أبرز التطورات الاقتصادية، والسعي للدعوة للاستثمار في الكويت، والاستفادة من التسهيلات المتاحة، لما لذلك من أثر في تنويع مصادر الدخل.

 

وأشاد نائب وزير الخارجية الكويتي بالدور البارز الذي تقوم به هيئة تشجيع الاستثمار الكويتية، بقيادة الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح في هذا الصدد.

 

تجدر الإشارة إلى أن الدورة التدريبية، تستهدف تهيئة الدبلوماسيين الكويتيين الى تسويق الكويت كجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، وشرح الاجراءات والقوانين التي اتخذتها البلاد في هذا الصدد، كما تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتهيئة وتأهيل طاقمها واعدادهم للقيام بواجباتهم المناطة بهم.

 


الكويت

الخارجية الكويتية

خالد الجارالله

وزير الخارجية الكويتى

استثمارات

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