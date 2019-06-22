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مياه القناة: تكثيف أعمال تطهير خطوط الصرف الصحى بأماكن تدريب الفرق المشاركة ببطولة أفريقيا

السبت، 22 يونيو 2019 08:42 م
مياه القناة: تكثيف أعمال تطهير خطوط الصرف الصحى بأماكن تدريب الفرق المشاركة ببطولة أفريقيا تكثيف أعمال الصيانة
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

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أعلن المهندس عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، تكثيف أعمال تطهير الشبكات وخطوط الصرف بالأماكن الحيوية بمحيط إستاد الاسماعيلية والسويس الرياضي، بالإضافة إلى أماكن إقامة وتدريب الفرق المشاركة بالبطولة وأن أعمال التطهير تتم على قدم وساق وبمتابعة دقيقة ومستمرة، بالإضافة إلى جاهزية أسطول سيارات ومعدات الشركة

وأكدت الدكتورة عبير خليل المتحدث الرسمى للشركة بمحافظات القناة، على إستمرار اعمال التطهير بطريق البلاجات ومنطقة كوبري حفني  بالإسماعيلية، وشارع المدينة الرياضية بالسويس المؤدى لإستاد السويس بجانب استمرارأسطول سيارات الشركة لمواجهة أي مواقف طارئة أثناء فعاليات بطولة الأمم الأفريقية، حيث تحديد نقاط تمركزالسيارات وفقا لخطة الطوارئ وتمركز  فريق الطوارئ على مدار 24 ساعة والإستعداد الكامل للتعامل مع اى مستجدات طارئة، طوال فترة إقامة البطولة التى تبدأ فعالياتها الاثنين المقبل على ارض محافظات القناة.

وأشارت عبيرإلى أن الخط الساخن 125 يعمل علي مدار الساعة لإستقبال شكاوى المواطنين للعمل علي حلها فوراً بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات للتواصل مع الأجهزة المختلفة طوال أيام البطولة وانتشار سيارات الطوارئ بمحيط الإستادات وملاعب التدريب وأماكن إقامة الضيوف.

 


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