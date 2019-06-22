مواطنو الاتحاد السوفيتى السابق يتهربون من دفع الخدمات بمنطقة الأورال الروسية

كتب أحمد علوى

قالت قناة روسيا اليوم، إن منطقة الأورال الروسية تشهد زيادة كبيرة فى عدد المتهربين من دفع الخدمات، وبدل خدمات المرافق العامة،وذلك بحجة أنهم من "مواطنى الاتحاد السوفيتي" السابق الذى كان يقدم هذه الخدمات بالمجان للمواطنين.

وقال مصدر فى مكتب المحضرين العدليين الإقليمى المكلف بملاحقة أصحاب الديون، أن عدد رافضى دفع بدل الخدمات العامة فى مدينة نيجنى تاجيل، يتزايد يوما بعد يوم، مترافقا مع ارتفاع عدد المواطنين الذين يطلقون على أنفسهم صفة "مواطنى الاتحاد السوفيتي".

وتؤكد هذه المصادر أن مؤسسات الائتمان المحلية ما زالت تقدم قروضا للمدينين بمن فيهم "مواطنو الاتحاد السوفيتي" الذين لديهم سجل ائتمانى سيئ.

وأبلغت المرافق العامة فى شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية وجمهورية خاكاسيا عن وجود حالات مشابهة امتنع فيها المواطنون عن تسديد الديون المترتبة عليهم كبدل للخدمات العامة بحجة أنهم مواطنون "سوفيت".