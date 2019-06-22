منطقة البغدادى بالأقصر.. قعلة صناعية جديدة لخدمة الاستثمار المصرى

يسابق أصحاب المصانع بمنطقة البغدادى الصناعية الجديدة بمحافظة الأقصر، الزمن يومياً ويعملون بصورة مميزة خلال الفترة الماضية لافتتاح مصانعهم خلال العام الجارى، وذلك بعد شهور من استلامهم الأراضى بمختلف المساحات لبناء مصانع متنوعة عليها، حيث إنه فى خطوة جديدة ولأول مرة وصلت عدد من المعدات الحديثة المستوردة من الخارج للمصانع المختلفة، وذلك لخدمة المنطقة الصناعية التى تدعم الاستثمار بجنوب الصعيد.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" تفاصيل منطقة البغدادى الصناعية وآخر تطورات العمل داخلها لخدمة الاستثمار فى الأقصر:

1- وصلت لأرض المدينة الصناعية عدد من المعدات الثقيلة القادمة من الخارج بمصانع الجرانيت.

2- انتهت بعدد من المصانع أعمال التسوير والخرسانات ويجرى حالياً تركيب المعدات.

3- منطقة البغدادى سلمت 8 قطع أراضى جديدة للمستثمرين خلال الأيام الماضية.

4- قطع الأراضى تشمل إقامة مصنع فرز وتجفيف تمور، ومصنع لإنتاج الإسفنج، ومصنع للخشب الكونتر، ومصنع للثلج، ومصنعين للبلاستيك

5- تضم المدينة مصنع لاستخلاص زيوت الطعام وإنتاج الصابون، ومصنع لتجميع الموتوسيكلات والدراجات.

6- جرى تجهيز كافة مرافق المنطقة الصناعية بالبغدادى وتهيئة المناخ الاستثمارى لاستقبال المزيد من المستثمرين.

7- المنطقة الصناعية ستسهم فى توفير فرص عمل متنوعة للشباب.

8- ستكون الأولوية فى التشغيل فى منشآت المنطقة الصناعية بالبغدادى للأيدى العاملة من أبناء المحافظة.

9- نوعية الصناعات التى جرى تخصيص أراضى لها بالمنطقة الصناعية ستضم منشآت صناعية للرخام والجرانيت، والتعبئة والتغليف، والبلاستيك، والثلج، وأعلاف الدواجن، والأدوات المدرسية، والأثاث والموبيليا، والأبواب الخشبية، والنظارات الطبية، والسلك المعدنى، والصلصة والعصائر وغيرها.

10- المحافظ أكد حل المشكلات التى تواجه المستثمرين بقطاعات المياه والصرف الصحى والكهرباء ورخص المبانى والتشغيل.

11- كلف المحافظ قيادات الأقصر ضرورة متابعة الأعمال الجارية بكافة المرافق ووضع الحلول لكافة الشكاوى المقدمة من المستثمرين.

12- أكد المحافظ سرعة إنهاء كافة الاعمال الخاصة بالمرافق من خلال جدول زمنى وافق عليه الجميع.

13- المنطقة الصناعية بالبغدادى تتضمن 15 مصنع مواد كيماوية بين تشكيل معادن ومصانع بلاستيك، و14 مصنع نشاط هندسى متنوع ما بين موبيليات وأخشاب ومبردات صحراوية وكراسات وكشاكيل، و13 مصنع مواد غذائية ما بين ألبان وحلاوة طحينية ومعجون طماطم وصلصة وكاتشب وتعبئة وتغليف، و10 مصانع مواد بناء ما بين جرانيت ورخام وطوب أسمنتى.