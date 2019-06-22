مصرع عامل أثناء تنظيف "أسانسير" داخل عقار بالأزبكية

كتب عبد الرحمن سيد

لقى عامل نظافة مصرعه بعد أن صدمة أسانسير أثناء تنظيفه، داخل إحدى العقارات بمنطقة رمسيس التابعة لقسم شرطة الأزبكية، وتم نقل الجثة للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود متوفى داخل عقار بدائرة قسم الأزبكية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة "عصام. أ" 31 سنة، عامل نظافة بشركة مصاب بكسور فى مختلف أنحاء الجسم.

وبإجراء التحريات تبين قيام المتوفى بتنظيف الأسانسير وأثناء وقوفه بجوار السلم لتنظيف أسفل المصعد، قام أحد الاشخاص باستدعاء المصعد، مما أدى الى إصابة المجنى عليه، باصابات جسيمة بالرأس والصدر وسقوطه على الأرض خارج المصعد، وتوفى متأثرا بإصاباته، وتم تحرير المحضر رقم 1574 لسنة2019 وأخطرت النيابة العامة للتحقيق