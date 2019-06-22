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مستشفيات جامعة بنها تجرى تجربة إخلاء وهمية بحضور رئيس الجامعة

السبت، 22 يونيو 2019 11:39 ص
مستشفيات جامعة بنها تجرى تجربة إخلاء وهمية بحضور رئيس الجامعة خطة الإخلاء بمستشفيات جامعة بنها
القليوبية - إبراهيم سالم - نيفين طه

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شهدت مستشفيات جامعة بنها، صباح اليوم، تنفيذاً لتجربة إخلاء وهمية داخل المستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية وإدارة الأمن الإدارى بالجامعة

وفى هذا السياق، دفعت مديرية أمن القليوبية، بعدد من سيارات الحماية المدنية وفريق عمل بحضور الرائد أحمد شعراوى بإدارة الحماية المدنية بالقليوبية، كما تم تشكيل فريق عمل ضم وكلاء كلية طب بنها الدكتور محمد جودة، والدكتورة راندا مصطفى، والدكتورة إيمان البيطار، وبحضور الدكتور محمد شاكر نائب مدير المستشفى والدكتور عمرو الدخاخنى مدير الإستقبال والطوارئ.

ومن جهته أشاد "القاضى" بالتنسيق والتعاون الذى تم بين الأجهزة المتعاونة، حيث تم التنفيذ بدقة فى إطار التدريب على التعامل مع الأزمات والطوارئ، فتم الدفع بعدد سيارتى إسعاف والحماية المدنية، كما تم الدفع بسيارتى إطفاء.

خطة الإخلاء بمستشفيات جامعة بنها (1)
خطة الإخلاء بمستشفيات جامعة بنها 

 

خطة الإخلاء بمستشفيات جامعة بنها (2)
خطة الإخلاء بمستشفيات جامعة بنها

 

خطة الإخلاء بمستشفيات جامعة بنها (3)
خطة الإخلاء بمستشفيات جامعة بنها

 

خطة الإخلاء بمستشفيات جامعة بنها (4)
خطة الإخلاء بمستشفيات جامعة بنها

 

 

 

 


اخبار القليوبية

جامعة بنها

مستشفيات بنها الجامعية

خطة إخلاء وهمية

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