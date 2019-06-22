مذكرات تفاهم بين مصر وموزمبيق للتشاور السياسى والدبلوماسى والتعاون الزراعى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، السبت فيليبى جاسينتو نيوسى رئيس جمهورية موزمبيق، حيث عقدا جلسة مباحثات ثنائية ثم موسعة بحضور وفدى البلدين، بقصر الاتحادية.

وشهد الرئيسان مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم، حيث وقع سامح شكرى وزير الخارجية ونظيره الموزمبيقى مذكرة تفاهم خاصة بالتشاور السياسى، ومذكرة تفاهم خاصة بإعفاء حاملى الجوازات الخاصة والمهمة من تأشيرات الدخول.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم فى المجال الزراعى والأمن الغذائى وقعها عن الجانب المصرى سامح شكرى وزير الخارجية، ووزير الزراعة فى موزمبيق إيجين لوباشينكو.