مداهمة بؤر إجرامية وضبط 442 بندقية و17 تشكيلا عصابيا

كتب محمود عبد الراضى

داهم قطاع الأمن العام البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية والسحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية.

ولاحق قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، تجار الأسلحة النارية غير المرخصة، حيث تم ضبط 1429 قطعة سلاح نارى، عبارة عن "139 بندقية آلية – 303 بنادق "مششخنة، وغير مششخنة" – 91 طبنجة – 896 فرد محلى الصنع"، وضبط 2097 طلقة مختلفة الأعيرة ، 1554 قطعة سلاح أبيض.

وطارد قطاع الأمن العام المطلوبين أمنياً، حيث تم تنفيذ 550099 حكما قضائيا، بينها 2489 هارب من الجنايات، و188356 هارب من الحبس، و289261 هارب من الغرامات، و69993 مطلوب فى مخالفات.

ونجح قطاع الأمن العام فى ضبط 17 تشكيلا عصابيا ضموا 48 متهما، ارتكبوا 70 حادث سرقة متنوع، فضلاً عن ضبط 219 قضية أحداث، و11947 قضية مرافق عامة، وضبط 9 سيارات مُبلغ بسرقتها.

وكشف قطاع الأمن العام غموض 45 حادثا "قتل عمد، هتك عرض، سرقة بالإكراه، حريق عمد، اغتصاب، انتحال صفة"، حيث تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 69 متهما.