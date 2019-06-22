سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 06:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط تحيل واقعة قيام طبيب رعاية حرجة وصيدلانية بالكشف على 450 شخصا للتحقيق

السبت، 22 يونيو 2019 05:42 م
محافظ دمياط تحيل واقعة قيام طبيب رعاية حرجة وصيدلانية بالكشف على 450 شخصا للتحقيق الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط - عبده عبد البارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أحالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم السبت واقعة تنظيم لجنة الزكاة بالسنانية لقافلة طبية بدون موافقة الجهات المختصة للتحقيق بإدارة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة. 
 
 
وتبين أن اللجنة التابعة لبنك ناصر الاجتماعى قد أقامت قافلة طبية مجانية لمدة يومين لتوقيع الكشف الطبي على مرضى العظام والمفاصل والروماتيزم والسمنة المفرطة والنحافة.
 
 
وتبين للجنة العلاج الحر بمديرية الصحة أن الذى يقوم بتوقيع الكشف الطبي على المرضى أخصائي طب بشرى أول بالرعاية بالإدارة المركزية بالرعاية الحرجة والعاجلة وصيدلانية بالمخالفة لحكام القانون رقم "415 " لسنة 1954، بشأن مزاولة مهنة الطب.
 
 
وقامت اللجنة بالحصول على صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى للطبيب والصيدلانية، وجارى التواصل مع وزارة الصحة للتأكد من بياناتهم. 
 
 
وتبين أن القافلة الطبية لم توجد بها صيدلية ولم تقدم أى علاج مجانى مثلما يتم بالقوافل الحكومية وقام الطبيب بوصف الادوية بروشتات خاصة به  كما أن المكان ليس مجهز او مؤهل للكشف الطبى و تم خدش حياء  المرضى لعدم وجود برفانات. 
 
 
كما تبين ان الطبيب المذكور ليس مسجل فى اى كلية طب كاستاذ فى اى تخصص كما قام بتجبيس ( جبيرة ) بعض الحالات بالقافلة دون عمل اشعة او فحوصات و بمساعدة مواطنين لا يحملون ترخيص مزاولة مهنة. 
 
وفى خلال يومين تم الكشف على 450 مريض كما تبين عدم وجود طبيب فى سحب عينات الدم و المعمل مخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب ومن قامت بسحب العيانات ليست طبيبة و لا تحمل تخصص شامل لتحليل كل انواع التحاليل . 
وفى سياق متصل وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط مديرية التضامن الاجتماعي بعدم إقامة اى قوافل طبية الا بموافقة مسبقة وبعد التنسيق مع مديرية الصحة. 
 
 
 
 

محافظة دمياط

أخبار المحافظات

أخبار مصر

منال عوض

قافله طبية

لجنه الزكاه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

ماتوصيش السوايسة على التوانسة.. عزومة غداء من صاحب مطعم لنسور قرطاج

ماتوصيش السوايسة على التوانسة.. عزومة غداء من صاحب مطعم لنسور قرطاج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة