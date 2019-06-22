محافظ دمياط تحيل واقعة قيام طبيب رعاية حرجة وصيدلانية بالكشف على 450 شخصا للتحقيق

دمياط - عبده عبد البارى

أحالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم السبت واقعة تنظيم لجنة الزكاة بالسنانية لقافلة طبية بدون موافقة الجهات المختصة للتحقيق بإدارة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة.

وتبين أن اللجنة التابعة لبنك ناصر الاجتماعى قد أقامت قافلة طبية مجانية لمدة يومين لتوقيع الكشف الطبي على مرضى العظام والمفاصل والروماتيزم والسمنة المفرطة والنحافة.

وتبين للجنة العلاج الحر بمديرية الصحة أن الذى يقوم بتوقيع الكشف الطبي على المرضى أخصائي طب بشرى أول بالرعاية بالإدارة المركزية بالرعاية الحرجة والعاجلة وصيدلانية بالمخالفة لحكام القانون رقم "415 " لسنة 1954، بشأن مزاولة مهنة الطب.

وقامت اللجنة بالحصول على صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى للطبيب والصيدلانية، وجارى التواصل مع وزارة الصحة للتأكد من بياناتهم.

وتبين أن القافلة الطبية لم توجد بها صيدلية ولم تقدم أى علاج مجانى مثلما يتم بالقوافل الحكومية وقام الطبيب بوصف الادوية بروشتات خاصة به كما أن المكان ليس مجهز او مؤهل للكشف الطبى و تم خدش حياء المرضى لعدم وجود برفانات.

كما تبين ان الطبيب المذكور ليس مسجل فى اى كلية طب كاستاذ فى اى تخصص كما قام بتجبيس ( جبيرة ) بعض الحالات بالقافلة دون عمل اشعة او فحوصات و بمساعدة مواطنين لا يحملون ترخيص مزاولة مهنة.

وفى خلال يومين تم الكشف على 450 مريض كما تبين عدم وجود طبيب فى سحب عينات الدم و المعمل مخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب ومن قامت بسحب العيانات ليست طبيبة و لا تحمل تخصص شامل لتحليل كل انواع التحاليل .

وفى سياق متصل وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط مديرية التضامن الاجتماعي بعدم إقامة اى قوافل طبية الا بموافقة مسبقة وبعد التنسيق مع مديرية الصحة.