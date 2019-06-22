محافظ بني سويف: توريد 189 ألف طن أقماح إلى الصوامع والشون

بنى سويف - أيمن لطفى

أكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف،على توريد 189 ألف طن أقماح إلى الصوامع والشون من إجمالى المستهدف البالغ 190 ألف طن هذا الموسم، وذلك منذ بداية موسم التوريد منتصف أبريل الماضى وحتى اليوم السبت، بزيادة قدرها 5 آلاف طن عن ما تم توريده الموسم الماضى والذى بلغ 184 ألف طن.

جاء ذلك خلال استعراضه التقرير اليومى للجنة توريد الاقماح بالمحافظة، حول سير العمل فى توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالى 2018/2019،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا للخروج بالموسم بالشكل المطلوب، وأشار هانى عبدالجاير إلى قرار وزارة التموين باقتصار أعمال توريد واستلام بالقمح بدائرة المحافظة على 3 مواقع فقط وهى صوامع:" سدس بمركز ببا، كوم أبو ارضى بالواسطى، شونة سمسطا" والتى يجرى العمل بها لاستقبال الأقماح من المزراعين على مستوى مراكز المحافظة "مع مراعاة البعد المكاني" للمساحات المزروعة وأقرب الأماكن للتوريد.

يُذكر أن إجمالى المساحات المزروعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر بـ 118 ألف و308 فدانا بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون و129ألف و544 أردب قمح.

ومن جانب آخر،طالب المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف بإعداد وتكوين صف ثان بكل إدارة بديوان عام المحافظة، وتحفيز المجتهد منهم ماديا ومعنويا لافت أن تحقيق الكفاءة فى الأداء والدقة فى القيام بالواجبات يتطلب منظومة عمل متناغمة، وكوادر متعددة ومتنوعة ذات كفاءة متميزة تطرح افكارا قابلة للتنفيذ تخدم اجيالا متعاقب من العاملين بكل إدارة ما يصب فى مصلحة العمل.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعًا موسعًا مع مديرى إدارات الديوان العام، اليوم السبت، فى حضور اللواء عصام العلقامى السكرتير العام، وذلك مع قرب نهاية العام المالى 2018/2019، واستعدادا للعام الجديد الذى يبدأ أول يوليو المقبل.

وناقش عبدالجابر التنفيذيين فيما تم إنجازه الفترة الماضية من خطط ومشروعات، والموقف التنفيذى لعدد من الأعمال والمشروعات ضمن خطة المحافظة التنموية والخدمية، بهدف تقييم الأداء للجهاز التنفيذى بالمحافظة، مطالبا إدارات الخطة والموازنة والتوريدات بالسير على نفس الكفاءة، ووضع الأسلوب المناسب لطرح المشروعات فى الخطة الجديدة لتحقيق أفضل انجاز والاستفادة من كل ما تتيحه الدولة من دعم مالى للمحافظة.

وكلف المحافظ مدراء العموم بحزمة من الإجراءات اللازمة لتعزيز التواصل الفعال بين الإدارات المركزية بالديوان العام والإدارات الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، وذلك للوقوف على المستجدات أولًا بأول، ولسرعة اتخاذ القرارات المناسبة والتعامل الفعال مع أية مشكلات أو أزمات طارئة.

وشدد المحافظ على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتحقيق التكامل بين الإدارات فى الملفات المشتركة، والتى ستوفر الوقت والجهد على المواطن متلقى الخدمة، بالإضافة إلى سرعة الإنجاز فى الملفات، والذى سينعكس على مستوى الخدمات التى يتعامل معها جمهور المواطنين بشكل يومى وأساسي.

وبحث محافظ بنى سويف مع إدارة التفتيش المالى والإدارى خطة الرقابة ومتابعة القطاع الخدمى، موجهًا بتحديث برنامج المتابعة والتفتيش لتشمل كافة مكونات ووحدات مديريات الخدمات والمرافق والوحدات المحلية للمدن والقرى لتقييم مستوى الخدمات والوقوف على أوجه القصور ومتطلبات الدعم والتطوير المطلوب، وضرورة التكامل مع وحدات التفتيش وإدارة المتابعة.

وكلف عبد الجابر السكرتير العام بالمراجعة المستمرة لمنظومة إدارة الأزمة، والتعامل الفعال معها لتقييم الأداء أولًا بأول نظرًا لأهمية هذه المنظومة فى توفير الوضع الآمن فى كل القطاعات الحيوية، مطالبًا بإعداد سيناريوهات عملية لتنشيط الأداء،وللتعامل الناجح،وأن تكون ردة الفعل مناسبة عند وقوع المشكلة أو الأزمة.

وطالب المحافظ بالعمل المستمر على تقديم كافة التيسيرات اللازمة لخدمة المواطنين، خاصة فى مجال الخدمات الجماهيرية والعمل على مراعاة البعد المكانى وأن يتم تقديم الخدمات الجماهيرية بكل مركز أو قرية أن أمكن وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددا على أن رضا المواطن وتلبية احتياجاته وتحقيق مطالبة المشروعة والقانونية هو الهدف الرئيسى لكل التنفيذيين.

وناقش المحافظ الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات النوعية فى مجالات الإسكان والطرق والتخطيط العمرانى، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات التنفيذ فى خطة التنمية بالقرى وأليات تنظيم جهود الإدارات المختصة فى مجالات دعم المشروعات الصغيرة مثل إدارة تنمية القرية، والصناعات الحرفية، والتعاون الزراعى، ومركز معلومات التنمية المحلية لتحقيق إنجاز متكامل.