سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 07:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بني سويف: توريد 189 ألف طن أقماح إلى الصوامع والشون

السبت، 22 يونيو 2019 06:22 م
محافظ بني سويف: توريد 189 ألف طن أقماح إلى الصوامع والشون توريد القمح للصوامع - أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف،على توريد 189 ألف طن أقماح إلى الصوامع والشون من إجمالى المستهدف البالغ 190 ألف طن هذا الموسم، وذلك منذ بداية موسم التوريد منتصف أبريل الماضى وحتى اليوم السبت، بزيادة قدرها 5 آلاف طن عن ما تم توريده الموسم الماضى والذى بلغ 184 ألف طن.

 

 جاء ذلك خلال استعراضه التقرير اليومى للجنة توريد الاقماح بالمحافظة، حول سير العمل فى توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالى 2018/2019،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا للخروج بالموسم بالشكل المطلوب، وأشار هانى عبدالجاير إلى قرار وزارة التموين باقتصار أعمال توريد واستلام بالقمح بدائرة المحافظة على 3 مواقع فقط وهى صوامع:" سدس بمركز ببا، كوم أبو ارضى بالواسطى، شونة سمسطا" والتى يجرى العمل بها لاستقبال الأقماح من المزراعين على مستوى مراكز المحافظة "مع مراعاة البعد المكاني" للمساحات المزروعة وأقرب الأماكن للتوريد.

 

يُذكر أن إجمالى المساحات المزروعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر بـ 118 ألف و308 فدانا بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون و129ألف و544 أردب قمح.

 

ومن جانب آخر،طالب المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف بإعداد وتكوين صف ثان بكل إدارة بديوان عام المحافظة، وتحفيز المجتهد منهم ماديا ومعنويا لافت أن تحقيق الكفاءة فى الأداء والدقة فى القيام بالواجبات يتطلب منظومة عمل متناغمة، وكوادر متعددة ومتنوعة ذات كفاءة متميزة تطرح افكارا قابلة للتنفيذ تخدم اجيالا متعاقب من العاملين بكل إدارة ما يصب فى مصلحة العمل.

 

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعًا موسعًا مع مديرى إدارات الديوان العام، اليوم السبت، فى حضور اللواء عصام العلقامى السكرتير العام، وذلك مع قرب نهاية العام المالى 2018/2019، واستعدادا للعام الجديد الذى يبدأ أول يوليو المقبل.

 

وناقش عبدالجابر التنفيذيين فيما تم إنجازه الفترة الماضية من خطط ومشروعات، والموقف التنفيذى لعدد من الأعمال والمشروعات ضمن خطة المحافظة التنموية والخدمية، بهدف تقييم الأداء للجهاز التنفيذى بالمحافظة، مطالبا إدارات الخطة والموازنة والتوريدات بالسير على نفس الكفاءة، ووضع الأسلوب المناسب لطرح المشروعات فى الخطة الجديدة لتحقيق أفضل انجاز والاستفادة من كل ما تتيحه الدولة من دعم مالى للمحافظة. 

 

وكلف المحافظ مدراء العموم بحزمة من الإجراءات اللازمة لتعزيز التواصل الفعال بين الإدارات المركزية بالديوان العام والإدارات الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، وذلك للوقوف على المستجدات أولًا بأول، ولسرعة اتخاذ القرارات المناسبة والتعامل الفعال مع أية مشكلات أو أزمات طارئة.

 

وشدد المحافظ على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتحقيق التكامل بين الإدارات فى الملفات المشتركة، والتى ستوفر الوقت والجهد على المواطن متلقى الخدمة، بالإضافة إلى سرعة الإنجاز فى الملفات، والذى سينعكس على مستوى الخدمات التى يتعامل معها جمهور المواطنين بشكل يومى وأساسي.

 

وبحث محافظ بنى سويف مع إدارة التفتيش المالى والإدارى خطة الرقابة ومتابعة القطاع الخدمى، موجهًا بتحديث برنامج المتابعة والتفتيش لتشمل كافة مكونات ووحدات مديريات الخدمات والمرافق والوحدات المحلية للمدن والقرى لتقييم مستوى الخدمات والوقوف على أوجه القصور ومتطلبات الدعم والتطوير المطلوب، وضرورة التكامل مع وحدات التفتيش وإدارة المتابعة.

 

وكلف عبد الجابر السكرتير العام بالمراجعة المستمرة لمنظومة إدارة الأزمة، والتعامل الفعال معها لتقييم الأداء أولًا بأول نظرًا لأهمية هذه المنظومة فى توفير الوضع الآمن فى كل القطاعات الحيوية، مطالبًا بإعداد سيناريوهات عملية لتنشيط الأداء،وللتعامل الناجح،وأن تكون ردة الفعل مناسبة عند وقوع المشكلة أو الأزمة.

 

وطالب المحافظ بالعمل المستمر على تقديم كافة التيسيرات اللازمة لخدمة المواطنين، خاصة فى مجال الخدمات الجماهيرية والعمل على مراعاة البعد المكانى وأن يتم تقديم الخدمات الجماهيرية بكل مركز أو قرية أن أمكن وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددا على أن رضا المواطن وتلبية احتياجاته وتحقيق مطالبة المشروعة والقانونية هو الهدف الرئيسى لكل التنفيذيين.

 

 وناقش المحافظ الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات النوعية فى مجالات الإسكان والطرق والتخطيط العمرانى، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات التنفيذ فى خطة التنمية بالقرى وأليات تنظيم جهود الإدارات المختصة فى مجالات دعم المشروعات الصغيرة مثل إدارة تنمية القرية، والصناعات الحرفية، والتعاون الزراعى، ومركز معلومات التنمية المحلية لتحقيق إنجاز متكامل.


توريد الاقماح

الصوامع والشون

وزير التموين

صوامع بنى سويف

توريد قمح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية بهدفين وتتصدر مجموعة مصر في أمم افريقيا

أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية بهدفين وتتصدر مجموعة مصر في أمم افريقيا

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة