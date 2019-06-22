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محافظ الشرقية: 38 مليون جنيه لرصف وتجميل شوارع مدينة الزقازيق

السبت، 22 يونيو 2019 04:10 م
محافظ الشرقية: 38 مليون جنيه لرصف وتجميل شوارع مدينة الزقازيق رصف طرق - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إتاحة 38 مليون جنيه، لأعمال التطوير والرصف لعدد من الشوارع والمناطق الهامة والحيوية بمدينة الزقازيق، وهى تطوير طريق هرية القديم "مرحلة ثانية" بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتطوير منطقة القناطر التسعة "مرحلة ثانية" بتكلفة 15 مليون جنيه، وتطوير ورصف شارع موقف المنصورة "شارع عبد العزيز على" بتكلفة 6 ملايين جنيه، وتطوير ورصف شارع الشهيد طيار بتكلفة 7 ملايين جنيه، مؤكدًا إستمرار أعمال تطوير وتجميل مداخل مدينة الزقازيق وإعادة تأهيل ورصف ورفع كفاءة الشوارع وخلق محاور مرورية جديدة لفك الإختناقات المرورية داخل المدينة.

 

كان محافظ الشرقية تفقد أعمال تطوير وتجميل المرحلة الثانية بمنطقة القناطر التسعة بمدينة الزقازيق، والمقرر توفير اعتماد مالى لها بقيمة 15 مليون جنيه فى خطة العام المالى 2019 / 2020.

 

واطمئن المحافظ على ماتم الانتهاء من تنفيذه من أعمال تطوير وتجميل للمنطقة "المرحلة الأولى" والتى شملت أعمال تطوير وتجميل، وإعادة رفع كفاءة ورصف للشوارع، وخلق محاور مرورية جديدة، وأعمال تشجير ونظافة، ودهان للبلدورات ورفع الأعمدة المتهالكة وإصلاحها، لإعادة الطابع الحضارى والوجه الجمالى للشوارع بالمنطقة.

 

كما قام المحافظ بتفقد أعمال تطوير وتجميل ورصف ميدان الزراعة بتكلفة 5 ملايين جنيه، والتى تم الإنتهاء منها بهدف خلق محاور مرورية جديدة وفك الاختناقات المرورية بمدخل المدينة وتيسير حركة السيارات وعبور المواطنين.


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