محافظ أسيوط: حفر آبار مياه جديدة بقرى مركزى منفلوط وساحل سليم

أسيوط - ضحا صالح

قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط إن جهود تنمية القرى الأكثر احتياجاً مستمرة بقطاعات "مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والتعليم" للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير جميع مشروعات البنية الاساسية بتلك القرى مشيرا إلى استمرار أعمال مياه الشرب بقرى عرب العمايم وبنى شقير بمركز منفلوط وبويط والنزلة المستجدة بساحل سليم فضلا عن أعمال تغيير مواسير مياه الشرب الاسبستوس واستبدالها بمواسير حديثة ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد وتنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 .

وأشار المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى أن اعمال تنفيذ ابار مياه الشرب بالقرى الأكثر احتياجا مستمرة بالتزامن مع إحلال وتجديد مواسير مياه الشرب بتلك القرى لافتا إلى انه تم انزال طلمبات مياه الشرب بالابار الجديدة بقرى عرب العمايم وبنى شقير بمنفلوط والنزلة المستجدة وبويط بمركز ساحل سليم وجارى العمل ببئر مياه قرية موشا بمركز أسيوط .



























