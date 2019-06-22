محافظة القاهرة تخصص الطابقين الأول والثانى بوحدات روضة السيدة لكبار السن

كتب سيد الخلفاوى

أكد مصطفى عبد العزيز الزيات، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، أن المحافظة خصصت الطابقين الأول والثانى بمشروع روضة السيدة، بحى السيدة زينب، لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، للتسهيل على المواطنين سكان المشروع.

وأضاف السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن باقى طوابق المشروع متاحة لفئات الشباب من الأسر، على أن يتم تسكينها من خلال قرعة بحضور الأسر، مشيرا إلى أنه تم البدء فى تسكين المشروع.

وأوضح الزيات، أنه يتم إجراء قرعتين لأعمال التسكين، واحدة خاصة بكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وأخرى خاصة بباقى الأسر، ويقوم المواطن بسحب القرعة بنفسه، وذلك لاختلاف مساحات الوحدات السكنية.

يذكر أن هناك أربعة نماذج للإنشاءات داخل مشروع روضة السيدة، نموذج "أ" ويشمل 12 وحدة بالطابق الواحد بأربع مداخل، ونموذج "ب" 8 شقق بالدور السكنى بمدخلين، ونموذج "ج" 4 شقق فى الدور بمدخل واحد ومساحات متنوعة، وهناك نموذج غرفتين وصالة على مساحة 65 م2، و156 وحدة بمساحة 72م2، و56 وحدة بمساحة 82م2، و84 وحدة بمساحة 90م2.