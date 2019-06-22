متطوعون من ذوى الاحتياجات الخاصة يطلقون فعالية "يوم السعادة " بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

نفذ عددا من المتطوعين من ذوى الاحتياجات الخاصة بشمال سيناء فعالية " يوم السعادة " على شاطئ قرية رمانة، إحدى قرى مركز بئر العبد الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بشمال سيناء.

وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء فى بيان له اليوم، أن الفعالية تمت تحت إشراف العميد إيهاب فرغلي، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، ونفذها الشباب بمكتب الفنون والإبداع بمركز شباب قرية الكرامة وبدعم من إحدى المؤسسات المعنية بتنمية الشباب.

واستهدفت الفعالية نشر القيم بين زوار الشاطئ والترويج والتنشيط للسياحة الداخلية، وشارك فى تنفيذها 40 شابا من سن 14 الى 30 عاما من ابناء مركز بئر العبد.

وشارك فى حضورها من رموز من قيادات العمل التنفيذى بمركز بئر العبد كل من محمد السيد منسق الفعالية، وفرج متعب رئيس مجلس إدارة مركز شباب الكرامة، وماهر منصور نائب رئيس الوحدة المحلية لقرية العقايلة،وسيد عبدالله رئيس لجنه الاعاقه .











