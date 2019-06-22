سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 07:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

مبعوث أمريكى: النظام الإيرانى يحاول السيطرة على الشرق الأوسط

السبت، 22 يونيو 2019 07:29 م
مبعوث أمريكى: النظام الإيرانى يحاول السيطرة على الشرق الأوسط المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران براين هوك
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران براين هوك، إن إيران تحاول السيطرة على الشرق الأوسط.

 

وأضاف هوك - في مقابلة مع قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم،السبت، أن ​الولايات المتحدة​ ستواصل فرض العقوبات على النظام الإيراني الذي زرع العنف في الشرق الأوسط، وسنناقش بالإضافة إلى العقوبات كيفية توحيد العالم من أجل تأمين الملاحة البحرية في الخليج، وسنشدد عزلنا الدبلوماسي لدفع هذا النظام الإيراني للتصرف كأي دولة طبيعية.

 

وأشار إلى أن العقوبات النفطية ستحرم النظام الإيراني من عوائد قدرها نحو 50 مليار دولار، وهي السياسة الأنسب ضد طهران.

 

وأوضح أنه أجرى مباحثات جيدة في السعودية والإمارات، مفندا في الوقت ذاته ما نشره الإيرانيون حول إرسال واشنطن رسالة لهم عبر سلطنة عمان، مبينا أن طهران رفضت كل الوساطات التي عرضت عليها من قبل الدول المختلفة.

 


ايران

الشر الاوسط

امريكا

براين هوك

طهران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صحيفة روسية: احتمال شراء إيران لصواريخ "إس ــ 400" للتصدى لأمريكا

السبت، 22 يونيو 2019 07:23 م

صحيفة سعودية: يجب قطع أذرع إيران أولا

السبت، 22 يونيو 2019 06:28 م

ترامب: نعتزم فرض عقوبات إضافية ضد إيران والعمل العسكرى لا يزال مطروحا

السبت، 22 يونيو 2019 04:51 م

إسقاط طائرة درون الأمريكية فى الخليج يشعل صحافة إيران.. والمتشددون يهللون

السبت، 22 يونيو 2019 04:05 م

تراجع ترامب عن ضرب إيران يعكس تفضيله الحل الدبلوماسى.. الرئيس الأمريكى لـ"NBC": لا نريد حربا مع طهران ولكن إذا وقعت ستسبب دمارا غير مسبوق.. وأوقفت التحرك العسكرى خوفا من سقوط ضحايا

السبت، 22 يونيو 2019 04:00 م

التصعيد مع إيران يدفع ترامب لتعيين "مارك إسبر" وزيرا للدفاع.. خدم فى الجيش والحرس الوطنى لعقدين.. شارك بحرب الخليج .. ثالث مسئول يتولى المنصب خلال 6 شهور.. ومجلس الشيوخ يتجه للموافقة عليه

السبت، 22 يونيو 2019 02:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية بهدفين وتتصدر مجموعة مصر في أمم افريقيا

أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية بهدفين وتتصدر مجموعة مصر في أمم افريقيا

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة