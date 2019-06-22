لمزارعى القصب.. إجراءات جديدة من وزارة الزراعة لزيادة إنتاج السكر

ينشر "اليوم السابع" الإجراءات التى اتخذها مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، حول زيادة الإنتاج من قصب السكر، وهى كالآتى:

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- نشر أصناف عالية الإنتاجية والجودة ومبكرة النضج وبديلاً لصنف س "9".

- نشر صنف جيزة "3" يعطى إنتاجية كبيرة ويوفر المياه بنسبة 20%.

- برامج توعوية لتشجيع المزارعين الملتزمين بالأصناف الجديدة.

- دعم المزارعين الملتزمين بالأصناف الجديدة بـ5 آلاف جنيه عن كل فدان فى شكل خدمات سواء حرث ومكافحة الآفات.

- إنشاء صندوق لدعم مزارعى القصب على أن تتحمل وزارة الزراعة 50% وشركة السكر للصناعات التكاملية 50%.

- صرف تقاوى صنف جيزة "3" بالتقسيط لمدى 5 سنوات.. بهدف تشجيعهم على استبعاد الأصناف منخفضة الإنتاجية، وزراعة الأصناف الجديدة.

- تحديد مدة بقاء محصول القصب فى الأرض من خلال الغرس الرئيسى بأربعة خلفات تالية للقصب على الأكثر لرفع الإنتاجية من السكر فى السوق المحلى.

- فى حال ترك خلفات أكثر من المحددة سيتم إزالتها وعلى نفقة المخالفين ويعاد زراعته من جديد.

- صرف مستلزمات الإنتاج للمخالفين لهم نقدا وبأسعار تكلفتها الحقيقية دون أى دعم من الدولة.