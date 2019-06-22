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لليوم الثانى.. وقف رحلات البالون الطائر عن التحليق بسماء الأقصر

السبت، 22 يونيو 2019 08:42 ص
لليوم الثانى.. وقف رحلات البالون الطائر عن التحليق بسماء الأقصر البالون الطائر - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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توقفت حركة البالون الطائر بسماء محافظة الأقصر، لليوم الثانى على التوالى اليوم السبت، وذلك بعد قرار من سلطة الطيران المدنى بإلغاء رحلات البالون الطائر نهائياً، لحين انتهاء اللجنة المشكلة من جانبها من أعمالها.

يأتى ذلك، عقب انحراف بالون طائر غرباً، بسبب شدة الرياح يوم الخميس الماضى، حيث أنقذت العناية الإلهية وبراعة سائق البالون 10 سائحين من الموت، وتمكن قائد إحدى البالونات الطائرة بمحافظة الأقصر من الهبوط بسلام وسط المدقات الصحراوية بين غربى الأقصر ومدينة قنا، وتم توصيل السائحين للفندق بسلام.

وقالت مصادر بمطار البالون الطائر بالأقصر، أن لجنة من سلطة الطيران المدني ومفتشى الطيران حضرت منذ يومين وتقوم حالياً ببحث كافة إجراءات السلامة والمهنية والمعايير المختلفة داخل شركات البالون، وذلك بهدف التأكد من تقديم أفضل خدمة للسائحين وحمايتهم حال تواجدهم بالأقصر، للاستمتاع بسحر البالون الطائر.

ومن المقرر أن يتم رفع تقرير اللجنة على المسئولين، لبحث ميعاد عودة الرحلات من جديد.

من جانبه، طالب محمد قناوى عضو مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فى الأقصر، بضرورة وسرعة عودة رحلات البالون الطائر بسماء الأقصر، حيث ناشد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم،  بالتدخل لإعادة السماح بطيران البالون والسياح فوق آثار الفراعنة غرب المدينة مجدداً.

ويضيف محمد قناوى لـ"اليوم السابع"، أن ما حدث يوم الخميس يثبت قدرة طيارين البالون المصريين على العمل، حيث أنه ورغم الظروف الجوية والرياح، إلا أن قائد البالون نجح فى الهبوط بسلام دون أية إصابات بين الركاب معه، مشدداً على أن قائدى البالون بالأقصر لديهم خبرات وقدرات مميزة تجعلهم قادرون على حماية السياح خلال الرحلات، وتوقف رحلات البالون يعرضهم للضرر والخسارة الكبيرة.

وتعتبر رحلات البالون الطائر بالأقصر، من أبرز رحلات المغامرة التى يقبل عليها السائحون من مختلف أنحاء العالم لدى زيارتهم لمحافظة الأقصر، بهدف التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة والتأمل فى الحضارة المصرية القديمة، حيث الآثار الشامخة التى يمكن رؤيتها من السماء والشعور بعظمتها وكبر حجمها، بالإضافة إلى المعابد المهيبة ومقابر الملوك العظماء.

 

 


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وقف رحلات البالون

وزارة الطيران

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