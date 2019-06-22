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قوات الاحتلال الإسرائيلى تشتبك مع الفلسطينيين فى القدس المحتلة

السبت، 22 يونيو 2019 06:58 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى تشتبك مع الفلسطينيين فى القدس المحتلة الجيش الإسرائيلى
كتب- هاشم الفخرانى

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اندلعت مساء اليوم السبت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي عبيد بقرية العيسوية شرقي القدس المحتلة، أطلق خلالها جنود الرصاص الحي تجاه الشبان.

 

وأفاد شهود عيان لمراسل وكالة "صفا" بأن قوات إسرائيلية بأعداد كبيرة اقتحمت حي عبيد وأطلقت وابلًا من الأعيرة المطاطية وقنابل الصوت والرصاص الحي نحو الشبان وبيوت السكان، ما تسبب بالخوف والهلع بين أطفال الحي.

 

وأوضحوا أنّه لم تسجل إصابات بين الشبان بالرصاص الحي، بينما أصيبت مجندة إسرائيلية بالمفرقعات في وجهها.

 

وتصدى شبان قرية العيسوية لجنود الاحتلال في حي عبيد بإطلاق المفرقعات ورشقهم بالحجارة.

 

وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال انسحبت من حي عبيد، وانتشرت في أحياء أخرى بقرية العيسوية.

 

 


فلسطين

اسرائيل

القدس المحتلة

تل ابيب

الاحتلال الاسرائيلى

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