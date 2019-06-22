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قائد بالحرس الثورى: اختراق مجالنا الجوى قد يكون خطأ فرديا من جنرال أمريكى

السبت، 22 يونيو 2019 11:49 ص
قائد بالحرس الثورى: اختراق مجالنا الجوى قد يكون خطأ فرديا من جنرال أمريكى أمير على حاجى زادة
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قال قائد القوة الجو فضائية بالحرس الثورى، العميد أمير على حاجى زادة، إنه من المحتمل أن يكون تجاوز مجالنا الجوى خطأ فرديا من أحد الجنرلات الأمريكيين، لافتا إلى أن ما حدث قوبل برد طبيعى من جانب إيران.

وأضاف اليوم، السبت، فى مقابلة مع وكالة إيرنا: "نحن لا نرحب بالحرب، لكن مستعدون للدفاع المستميت عن بلدنا".

وتابع: "أن الإجراء الأمريكى كان يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية، ونحن أيضا جاء رد فعلنا طبقا لمهامنا القانونية". وأكد على أن تكرار أمريكا لخطأ انتهاك سيادتنا سيقابل برد مماثل لإسقاط الطائرة المسيرة.

يذكر أن طهران نشرت مجموعة صور تظهر أجزاء مختلفة، تقول إنها للطائرة الأمريكية المسيرة التى تم إسقاطها بصواريخ "خرداد 3" الإيرانية فجر الخميس الماضى، قالت إنها اخترقت مجالها الجوى، بينما نفت الولايات المتحدة ذلك.

وأشارت التقارير إلى أن ترامب تراجع عن ضرب أهداف فى إيران، وقال الرئيس الأمريكى إنه أوقف الهجوم ضد إيران قبل 10 دقائق من موعده بعدما علم بأنه قد يقتل نحو 150 شخصا.

وحذر قائد القوات المسلحة الإيرانية الجنرال أبو الفضل شكارجى، من أن إطلاق رصاصة واحدة باتجاه إيران "سيشعل مصالح واشنطن وحلفائها فى المنطقة".

 


الحرس الثورى الايرانى

ايران

طائرة امريكية

الحرب

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