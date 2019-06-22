فُجر أردوغان.. الرئيس التركى يضع سؤالا عن علامة رابعة كشرط للقبول بالوظائف

كتب أمين صالح

سلطت صحيفة زمان التركية الضوء على الشروط التى أعلنتها إدارة المياه والصرف الصحى فى اسطنبول كشرط لقبول المتقدمين للوظائف وجاء الاختبار متضمنا عددا من الأسئلة نستعرضها فيما يلى:

– كيف تتم قراءة دعاء الاستفتاح فى صلاة الجنازة؟

– من هو رئيس المجلس الشبابى ببلدية إسطنبول الكبرى؟

– ما هى تلاوة السجود؟

– ما هى افتتاحية هيئة الإغاثة الإنسانية التركية؟

– هل قرأت كتاب “المحنة” لنجيب فاضل؟

– هل سمعت عن وقف الشباب التركي؟

– من هو الزعيم السياسى الأكثر تأثيرا بالنسبة لك؟

– ما رأيك فى الحجاب؟

– إلى ما ترمز علامة رابعة؟

– كم ركعة بصلاة الفجر؟

– هل تعرف وقف الأنصار؟