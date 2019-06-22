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عمليات الثانوية العامة: ضبط 8 حالات غش بالمحمول بامتحان الفيزياء والتاريخ

السبت، 22 يونيو 2019 02:21 م
عمليات الثانوية العامة: ضبط 8 حالات غش بالمحمول بامتحان الفيزياء والتاريخ امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019، حيث أدى 390 ألفًا و203 طالب/طالبة بالشعبة العلمية "العلوم والرياضيات" الامتحان في مادة الفيزياء، كما أدى 261 ألفًا و653 طالب/طالبة بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ، وذلك فى 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.
 
وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها السادس سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
 
وأضاف عبد الحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 8 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر ورقة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد بدء الامتحان، وذلك في محافظة الدقهلية "إدارة السنبلاوين"، ومحافظة القاهرة "إدارة الخليفة والمقطم، وإدارة الوايلي"، ومحافظة الجيزة "إدارة أوسيم، وإدارة البدرشين"، ومحافظة قنا "إدارة نجع حمادي"، ومحافظة الشرقية "إدارة أبو كبير، وإدارة أبو حماد"، ، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.
 
كما أدى طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الكيمياء بإجمالي عدد (373) طالب/ طالبة، كما أدى طلاب المكفوفين الامتحان في مادة التاريخ (ورقة أولى) بإجمالي عدد (191) طالب/ طالبة.
 
ويؤدي غدًا الأحد الموافق 23 يونيو 2019 طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في التاريخ (ورقة ثانية) بإجمالي عدد 191 طالب/ طالبة.
 
جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 26/6/2019 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات، والعلوم) بأداء الامتحان في مادة (الكيمياء) بإجمالي عدد 391 ألفًا و241 طالب/ طالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا بإجمالي عدد 251 ألفًا و246  طالب/ طالبة، كما يؤدي طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الفيزياء بإجمالي عدد 373 طالب/ طالبة.
 
 

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2019

امتحان مادة الفيزياء 2019

امتحان مادة التاريخ2019

امتحان التاريخ للثانوية العامة

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