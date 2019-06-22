ضبط 48 قضية تموينية فى حملة على الأسواق بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت مديرية التموين بسوهاج، حملة تموينية مكبرة برئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة، لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 48 قضية تموينية، منها ضبط "عماد ا ع م" 30 سنة صاحب تروسيكل ويقيم دائرة مركز طما لتجميعه كمية من الدقيق البلدى المدعم الخاص بالمخابز البلدية لبيعها بالسوق السوداء، وتم ضبط "400" كيلو جرام دقيق.

كما تم ضبط "7" قضايا أنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و"6" قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و"13" قضية عدم الإعلان عن الأسعار و"6" قضايا عدم حمل شهادة صحية و"5" قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و"4" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين وقضيتى عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش و"4" قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل جارى الاستمرار فى القيام بحملات مماثله.