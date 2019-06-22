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ضبط 30 شخصًا هاربين من أحكام متنوعة فى حملات أمنية مكبرة

السبت، 22 يونيو 2019 12:00 ص
ضبط 30 شخصًا هاربين من أحكام متنوعة فى حملات أمنية مكبرة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون والمطلوبين أمنياً في العديد من القضايا، خاصة التي أوشكت على السقوط.

ونجحت جهود الأمن العام في ضبط 30 شخصًا هاربين من أحكام متنوعة في العديد من الأماكن المتفرقة بالتنسيق مع مديريات الأمن.

يذكر أن أجهزة الأمن نجحت على مدار 4 سنوات، في  تنفيذ 34,135,033 حكماً قضائياً، من بينها 265062 حكماً صادر فى جناية، وضبط 1202 هارب من حكم بالإعدام، و36850 هارباً من حكم بالمؤبد، و1890 هارباً من السجون، أثناء فترة الانفلات الأمنى عام 2011.

 

 


تنفيذ الاحكام

هاربون من الاحكام

الاحكام القضائية

الامن العام

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