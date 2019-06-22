سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 11:44 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط مرتكب واقعة إتلاف وسرقة ماكينة صراف آلى بأسيوط

السبت، 22 يونيو 2019 11:26 ص
ضبط مرتكب واقعة إتلاف وسرقة ماكينة صراف آلى بأسيوط ماكينة صرف آلى - ارشيفية
كتب محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من كشف ملابسات بلاغ عاملين بإحدى شركات نقل الأموال أثناء قيامهما بتزويد ماكينة الصراف الآلى التابعة لأحد البنوك وجود تلف بصندوق الخزينة الخلفى الخاص بدرج الأموال المرتجعة، وما أسفرت عنه أعمال اللجنة المشكلة، لجرد الأموال بالماكينة عن وجود عجز مالى من الدرج الخاص بالمرتجع، وتبين تلف الماكينة بالكامل، وعدم صلاحيتها للاستخدام.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأسيوط، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة، وهو حداد له معلومات جنائية مسجلة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، بمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وأرشد عن الأداة المستخدمة "صاروخ كهربائى"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 


ماكينة صرف آلى

محافظة اسيوط

مسجل خطر

سرقة ماكينة صراف

ماكينات صرف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المنتخب يعلن إصابة أحمد حجازى بكسر فى الأنف ولن تمنعه عن مباراة الكونغو

المنتخب يعلن إصابة أحمد حجازى بكسر فى الأنف ولن تمنعه عن مباراة الكونغو

كاريكاتير الصحف السعودية.. معاناة المواطنين فى صرف الرواتب بسبب طول شوال

كاريكاتير الصحف السعودية.. معاناة المواطنين فى صرف الرواتب بسبب طول شوال

أفريقيا أرض الأساطير.. روجيه ميلا عندما رقص العالم على إيقاع أهدافه

أفريقيا أرض الأساطير.. روجيه ميلا عندما رقص العالم على إيقاع أهدافه

الكونغو الديمقراطية ترفع راية التحدى أمام أوغندا تحت أنظار الفراعنة بامم افريقيا 2019..الفهود تتفاءل بالأرض المصرية.. استاد القاهرة مسرح لصراع باكامبو وأونيانجو.. والتاريخ يحافظ على حظوظ المنتخبين لتحقيق الفوز

الكونغو الديمقراطية ترفع راية التحدى أمام أوغندا تحت أنظار الفراعنة بامم افريقيا 2019..الفهود تتفاءل بالأرض المصرية.. استاد القاهرة مسرح لصراع باكامبو وأونيانجو.. والتاريخ يحافظ على حظوظ المنتخبين لتحقيق الفوز

سعرها بيوصل لمليون دولار.. أغلى أنواع الكيك على مستوى العالم

سعرها بيوصل لمليون دولار.. أغلى أنواع الكيك على مستوى العالم

فيديو معلوماتى.. مش الألعاب النارية بس.. 10 ممنوعات فى مدرجات أمم أفريقيا

فيديو معلوماتى.. مش الألعاب النارية بس.. 10 ممنوعات فى مدرجات أمم أفريقيا

اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين

اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين

س وج.. كل ما تريد معرفته عن الجامع الأزهر فى ذكرى افتتاحه؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن الجامع الأزهر فى ذكرى افتتاحه؟

ناسا تخصص مهمة جديدة للتصوير حول الهالة الخارجية للشمس

ناسا تخصص مهمة جديدة للتصوير حول الهالة الخارجية للشمس

مواعيد مباريات اليوم السبت 22 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 22 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

صور .. العالم هذا الصباح .. فوز تشيلى على الإكوادور فى كوبا أمريكا.. فريق الروك البريطانى"رولينج ستونز " يعود بقوة فى جولة عالمية.. تجمع حاشد دعما للمعارضة التركية قبل انطلاق انتخابات الإعادة باسطنبول

صور .. العالم هذا الصباح .. فوز تشيلى على الإكوادور فى كوبا أمريكا.. فريق الروك البريطانى"رولينج ستونز " يعود بقوة فى جولة عالمية.. تجمع حاشد دعما للمعارضة التركية قبل انطلاق انتخابات الإعادة باسطنبول

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة