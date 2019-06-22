ضبط مرتكب واقعة إتلاف وسرقة ماكينة صراف آلى بأسيوط

كتب محمد أبو عوض

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من كشف ملابسات بلاغ عاملين بإحدى شركات نقل الأموال أثناء قيامهما بتزويد ماكينة الصراف الآلى التابعة لأحد البنوك وجود تلف بصندوق الخزينة الخلفى الخاص بدرج الأموال المرتجعة، وما أسفرت عنه أعمال اللجنة المشكلة، لجرد الأموال بالماكينة عن وجود عجز مالى من الدرج الخاص بالمرتجع، وتبين تلف الماكينة بالكامل، وعدم صلاحيتها للاستخدام.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأسيوط، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة، وهو حداد له معلومات جنائية مسجلة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، بمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وأرشد عن الأداة المستخدمة "صاروخ كهربائى"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.