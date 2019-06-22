ضبط تشكيل عصابى تتزعمه سيدة تخصص فى سرقة التوك توك بكفر الشيخ

كتب محمد أبو عوض

نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمدرية أمن كفر الشيخ من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات مركبات التوك توك من قائديها بالإكراه، يتزعمه سيدة.

وكشفت ملابسات بلاغ تقدم سائق "توك توك" مصاب بجرح طعنى بالبطن، أنه أثناء عمله على مركبة التوك التوك خاصته بمدينة دسوق إستقل برفقته شخص وسيدة وطفلين بزعم توصيلهم لمدينة الرياض بالمركز وبالطريق تعدوا عليه بالضرب بسلاح أبيض وأحدثوا إصابته وإستولوا منه على مركبة التوك توك وهاتفه المحمول وهربوا.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة (5 أشخاص من بينهم سيدة مقيمة بمحافظة الإسكندرية – ولإثنين منهم معلومات جنائية - وباقى المتهمين مقيمين بدائرة مركز سيدى سالم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأنهم يكونوا تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات مركبات "التوك توك" من قائديها بالإكراه، وأرشدوا عن التوك توك المستولى عليها وهاتف المجنى عليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .