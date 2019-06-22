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صيادون بالأقصر يعثرون على جثة طفلة غرقت بنهر النيل فى إسنا منذ 50 يوما

السبت، 22 يونيو 2019 04:06 م
صيادون بالأقصر يعثرون على جثة طفلة غرقت بنهر النيل فى إسنا منذ 50 يوما الطفلة الغارقة بنيل الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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بعد مرور أكثر من 50 يومًا على غرق طفلة داخل نهر النيل فى مدينة إسنا، عثر عدد من أهالى قرية العديسات قبلى بمدينة الطود خلال صيدهم بنهر النيل، على جثمان الطفلة الغارقة وقاموا بانتشالها وأبلغوا رجال الشرطة وحضرت الإسعاف ونقلت الطفلة لمشرحة مستشفى الأقصر الدولى تمهيدًا لتسليمها لذويها ودفنها، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

والبداية كانت بغرفة الطفلة "رقية.م.ع" 12 سنة من قرية الشغب فى نهر النيل خلال اللهو بأعياد شم النسيم فى نهاية شهر أبريل الماضى، وقام الأهالى على مدار 3 أيام بالبحث عن الطفلة فى كافة أرجاء نهر النيل بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، واليوم بعد 50 يوما عثر عدد من الأهالى خلال الصيد بقرية العديسات قبلى على جثمان الطفلة، وتم تحرير المحضر اللازم ونقل جثمان الطفلة لمشرحة المستشفى لحين فحصها وتسليمها لذويها والتصريح بدفنها، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


الاقصر

اخبار الاقصر

العثور علي طفلة غرقت بنيل الاقصر

مدينة اسنا

احتفالات شم النسيم

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