صور.. مظاهرات فى إيطاليا للمطالبة باستقبال مهاجرين عالقين على متن سفينة إنقاذ

كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)

تظاهر عدد من المواطنين فى جزيرة لامبيدوسا الصقلية، فى إيطاليا، اليوم السبت، للمطالبة بإنزال مهاجرين عالقين على متن سفينة إنقاذ تدعى "ووتش 3" بالبحر المتوسط منذ قرابة 10 أيام، وكان من بين المتظاهرين دون كارميلو لا ماجرا ، كاهن لامبيدوسا.

المتظاهرون فى إيطاليا، ارتدوا بطانيات حرارية لإبراز تضامنهم مع المهاجرين العالقين على سطح سفينة الإنقاذ، وتلا ذلك استجابة من السلطات الإيطالية لاستقبال المهاجرين ومساعدتهم فى تلقى الإسعافات اللازمة.

وكانت ناشدت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا لشئون اللاجئين فى جنيف، الجمعة، الدول الأوروبية السماح بإنزال 43 مهاجرا عالقا على متن سفينة إنقاذ تدعى "ووتش 3" بالبحر المتوسط منذ قرابة 10 أيام، بينهم 3 أطفال.



متظاهرون إيطاليون يتضامنون مع المهاجرين بارتداء بطانيات حرارية



السلطات الإيطالية تساعد مهاجرين



كاهن ايطالى ينضم لصفوف المتظاهرين

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة جويل ميلمان - فى مؤتمر صحفى فى جنيف - إن المنظمة أطلقت نداءً عاجلا، لضمان وصول هؤلاء اللاجئين إلى ميناء آمن، مشيرا إلى أن عشرة مهاجرين آخرين كانوا على متن السفينة، وتم إنزالهم فى لامبيدوسا الإيطالية لأسباب طبية .

وأشار إلى أنه تمت دعوة السفينة فى الأيام الأخيرة لإنزال المهاجرين فى طرابلس بليبيا، مشددا على أن ليبيا ليست مكانا أمنا لإنزال المهاجرين، حيث مازال الوضع فى البلاد خطيرا للغاية بسبب الاشتباكات العسكرية الجارية حول العاصمة، والتى نزح منها ما يقرب من 90 ألف شخص منذ أبريل الماضى.

وحذر ميلمان، من أن يتم إحباط عمليات الإنقاذ التى تقوم بها المنظمات غير الحكومية عن عمد، مؤكدا على ضرورة تعزيز نظام إنقاذ دولى يمكنه أن يساعد قوارب المهاجرين التى تواجه أزمة فى عرض البحر؛ وذلك بدلا من معاقبة الأشخاص الذين يقومون بإنقاذهم أو يرفضون نقلهم إلى موانئ غير آمنة فى ليبيا.

ولفت إلى أن طريق وسط البحر المتوسط لا يزال أكثر الطرق دموية للمهاجرين فى العالم، حيث فقد 1151 شخصا حياتهم على طول هذا الطريق خلال الفترة من 12 يونيو 2018 وحتى 11 يونيو الجارى 2019، وبمعدل يزيد قليلا عن ثلاثة أشخاص يوميا.



السلطات الإيطالية تسعف مهاجرين



إنزال مهاجرين من سفينة إنقاذ إلى سواحل إيطاليا



إيطاليا تستقبل مهاجرين عالقين على سفينة إنقاذ



إيطاليا تستقبل مهاجرين



متظاهرون فى إيطاليا تضامنا مع مهاجرين