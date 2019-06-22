صور.. محافظ البحر الأحمر يلتقى رئيس جهاز شئون البيئة

البحر الأحمر - عماد عرفة

ألتقى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم السبت، بالدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة، لمناقشة عدد من الموضوعات البيئية داخل نطاق المحافظة.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر، أن هذا اللقاء يأتى فى إطار التنسيق والتعاون الدائم بين المحافظة وقطاعات وزارة البيئة، حيث تم مناقشة عدة موضوعات بينها معاينة مواقع امتياز شركة الشلاتين للثروة المعدنية.

من جانب قال الدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة، أنه تم تشكيل لجنة عمل بمشاركة جميع الجهات العنية، واقتراح الأسلوب الأمثل للتعامل مع ظاهرة التنقيب العشوائى .

وأشاد رئيس جهاز شئون البيئة بخطوات تنفيذ منظومة الأكياس الصديقة للبيئة ومنع انتشار استخدام الأكياس العلب البلاستيكية بالمطاعم وأسواق الجملة وأسواق الخضار والفاكهة.

وأضاف أن محافظ البحر الأحمر لديه رؤية واعية ومستقبلية فى اتخاذ قرار منع استخدام الأكياس البلاستيك وتحويل المحافظة ومدينة الغردقة إلى استخدام الأكياس صديقة البيئة، موضحاً بأن الجهاز يسعى جاهداً لتبنى وتنفيذ هذه المنظومة فى جميع محافظات الجمهورية من أجل الحفاظ على البيئة .

من جانبه أكد محافظ البحر الأحمر، أنه تم اتخاذ إجراءات صارمة لوقف استخلاص الذهب فى مناطق الإنتاج بالسيانيد أو الزئبق حتى لا تؤثر على البيئة أو التربة أو المياه بتلك المناطق، والعمل على استخدام المواد البديلة صديقة البيئة، مع المتابعة الدورية لشركة التنقيب عن الذهب .

كما ناقش المحافظ مع رئيس جهاز البيئة خلال الاجتماع، كيفية تنمية الجزر الواقعة داخل المحافظة سياحياً ودعمها بأنشطة سياحية لا تؤثر على البيئة، والعمل على دراسة جميع الأنشطة المقترح إقامتها على هذه الجزر لتعظيم الاستفادة منها بقدر الإمكان لزيادة الدخل القومى مع مراعاة تقليل الضغوط البيئية على هذه الجزر ، مشيراً إلى أن سياحة الجزر تستهدف قطاع خاص من السياح .

وقال المحافظ أنه أصدر تعليمات بتركيب أجهزة تتبع" GPS " على كل المراكب حتى يتم معرفة خطوط سير تلك المراكب وأماكن توقفها وانتقالها، حتى لا يتم تجاوز الحدود الموضوعة لها، مشيراً إلى أنه هناك محاسبة لكل من يخطئ وستكون العقوبة سواء بالغرامة والايقاف أو المصادرة للمركب فى بعض الحالات.

حضر الاجتماع الدكتورة مايسون على مدير برامج التحكم فى التلوث الصناعى والدكتور تامر فرغلى مدير عام محميات البحر الأحمر والاستاذة هبة شوقى المدير التنفيذى لجمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر.



محافظ البحر الأحمر مع رئيس جهاز شئون البيئة



محافظ البحر الأحمر مع رئيس جهاز شئون البيئة