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صور.. محافظة سوهاج: إزالات فورية لحالات تعدي وبناء مخالف بطما وحي شرق

السبت، 22 يونيو 2019 02:51 م
صور.. محافظة سوهاج: إزالات فورية لحالات تعدي وبناء مخالف بطما وحي شرق ازالات حالات التعدي بطما
سوهاج – عمرو خلف

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 أعلنت محافظة سوهاج عن إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، ومخالفات لقانون البناء على مدار الـ 3 أيام الماضية، بمركز ومدينة طما، وحي شرق سوهاج.

 

وقال عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة طما فى بيان للمحافظة إنه تم تنفيذ حملة إزالة بمجلس قروي أم دومة، أسفرت عن إزالة فورية فى المهد لحالة بناء على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أنه تم التصدي لحالة بناء خارج الحيز العمراني بمجلس قروي المدمر، عبارة عن سور بدون ترخيص وتمت الازالة الفورية له، بالإضافة إلى إزالة فورية لحالة بناء بدون ترخيص بحي الزهراء، وتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وأشار أحمد شاكر رئيس حي شرق سوهاج إلى أنه تم إيقاف أعمال بناء مخالف بشارع أحمد لطفي ومصادرة المعدات المستخدمة ومواد البناء، مضيفا أنه تم إيقاف 4 حالات بناء مخالف ومصادرة التجهيزات المستخدمة بشوارع " أحمد لطفي، والأزهر، والسيد حسن المتفرع من الشهيد محمد ضياء الدين".

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سوهاج

حى شرق

ازالة

طما

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