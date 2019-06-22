صور.. سفير دولة بيرو يزور الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت الكتدرائية المرقسية بالإسكندرية، عن إستقبال وفد سفارة بيرو فى زيارة رسمية لها ، حيث قام الدكتور بول باريديس بورتيلا سفير دولة بيرو بمصر ، بزيارة الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالإسكندرية يرافقة بازيل ماركو القنصل الفخرى لدولة بيرو بالإسكندرية و جورج يعقوب مسئول العلاقات العامة بالسفارة

واستقبل الوفد القس ابرام اميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية والقس بولس عوض وقامم الوفد بزيارة الكنيسة المرقسية و لاماكن التراثية بها ومزار القديس مارمرقس الرسول ، وتم استعراض تاريخ الكنيسة وتبادل الهدايا التذكارية.



سفير دولة بيرو يزور الكاتدرائية المرقسية



سفير دولة بيرو يزور الكاتدرائية المرقسية



سفير دولة بيرو يزور الكاتدرائية المرقسية