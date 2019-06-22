صور.. سفير دولة بيرو يزور الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

أعلنت الكتدرائية المرقسية بالإسكندرية، عن إستقبال وفد سفارة بيرو فى زيارة رسمية لها ، حيث قام الدكتور بول باريديس بورتيلا سفير دولة بيرو بمصر ، بزيارة الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالإسكندرية يرافقة بازيل ماركو القنصل الفخرى لدولة بيرو بالإسكندرية و جورج يعقوب مسئول العلاقات العامة بالسفارة
واستقبل الوفد القس ابرام اميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية والقس بولس عوض وقامم الوفد بزيارة الكنيسة المرقسية و لاماكن التراثية بها ومزار القديس مارمرقس الرسول ، وتم استعراض تاريخ الكنيسة وتبادل الهدايا التذكارية.
سفير دولة بيرو يزور الكاتدرائية المرقسية
سفير دولة بيرو يزور الكاتدرائية المرقسية
سفير دولة بيرو يزور الكاتدرائية المرقسية
سفير دولة بيرو يزور الكاتدرائية المرقسية
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