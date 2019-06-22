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صور.. جمعية شباب الأعمال ببورسعيد توفر فرص عمل لـ200 شاب وفتاة

السبت، 22 يونيو 2019 09:44 م
صور.. جمعية شباب الأعمال ببورسعيد توفر فرص عمل لـ200 شاب وفتاة جمعية شباب الأعمال
كتبت منى فهمى

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قال مصطفى أيمن جبر، رئيس فرع الجمعية المصرية لشباب الأعمال EJB ببورسعيد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن تنفيذ مبادرة تأهيل الشباب لسوق العمل بدأ، اليوم السبت، وتستهدف المبادرة تدريب 200 شاب وفتاة من أبناء المحافظة، لتأهيلهم للعمل بمجال الخياطة فى مصانع ببورسعيد، والكورس مدته شهر، يضم 50 متدربا، ويتم تنفيذ المبادرة على مدار 4 شهور.

تدريب 200 شاب وفتاة من أبناء بورسعيد لتأهيلهم للعمل بمجال الخياطة (2)
تدريب شباب وفتيات من أبناء بورسعيد لتأهيلهم للعمل بمجال الخياطة 

أضاف مصطفى أيمن جبر، رئيس فرع الجمعية المصرية لشباب الأعمال ببورسعيد، أن الـ 200 متدرب ومتدربة سيتم توفير مرتبات لهم عند التوظيف فى 58 مصنع بالمحافظة، بحد أدنى 2000 جنيه شهرياً، مضيفاً أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال تسعى لتكون شريكاً رئيسياً فى منظومة تأهيل الكوادر الفنية على مستوى الجمهورية؛ من خلال تأهيل أكبر عدد من الفنيين بجميع القطاعات الصناعية، كما تستهدف الجمعية المصرية لشباب الأعمال دعم التدريب الفنى من خلال مبادرة "اشتغل فنى"، لتدريب الكوادر الفنية.

تدريب 200 شاب وفتاة من أبناء بورسعيد لتأهيلهم للعمل بمجال الخياطة (1)
تدريب فتيات من أبناء بورسعيد لتأهيلهم للعمل بمجال الخياطة 

يأتى ذلك بعد أن وقعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بداية مايو الماضى، بروتوكول تعاون مشترك مع برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى (TVET)، بالتعاون مع محافظة بورسعيد، بمشاركة شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومصطفى أيمن جبر، رئيس فرع الجمعية المصرية لشباب الأعمال ببورسعيد، فى إطار مبادرة شباب الأعمال "اشتغل فنى". وقال شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن محافظة بورسعيد قامت بمجهودات كبيرة لدعم البروتوكول بالمحافظة بالتعاون مع الجمعية.

رئيس جمعية شباب الأعمال ومحافظ بورسعيد ومصطفى أيمن جبر
رئيس جمعية شباب الأعمال ومحافظ بورسعيد ومصطفى أيمن جبر

جمعية شباب الاعمال ببورسعيد

بورسعيد

مصطفى ايمن جبر

رئيس جمعية شباب الاعمال ببورسعيد

تأهيل الشباب لسوق العمل

فرص عمل بمصانع ببورسعيد

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