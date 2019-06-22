صور.."تعليم الأقصر" تتلقى طلبات أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بمدرسة النيل الدولية

الأقصر – أحمد مرعى

حققت مدرسة النيل الدولية بمحافظة الأقصر نجاحا غير مسبوق منذ افتتاحها قبل عام و4 شهور من الآن، وهو الأمر الذى دفع العشرات من أولياء الأمور للتقدم للحصول على فرصة لتسجيل أبنائهم فى هذا الصرح التعليمى المتميز الذى أقيم فى أرض مدينة طيبة الجديدة، وهى الأولى فى الأقصر، وتم افتتاحها بحضور رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل، وتقوم بتدريس مناهج مصرية باللغة الإنجليزية بمعايير دولية لمراحل التعليم المختلفة.

وبدأت ملحمة مدارس النيل الدولية التعليمية فى فبراير العام الماضى حيث استقبلت الطلاب من مرحلة "KG1 وحتى Grade4"، وذلك فى إطار اهتمام الدكتور طارق شوقى وزير التربية، بالعملية التعليمية وإنشاء مدارس جديدة تقدم خدمة تعليمية متميزة لأهالى محافظة الأقصر، حيث كانت قد تأسست مدارس النيل المصرية الدولية لتقديم خدمة تعليمية مقابل مصاريف سنوية مخفضة بالمقارنة مع المدارس الدولية الخاصة، وتتبع المدارس صندوق دعم التعليم التابع بدوره لرئاسة مجلس الوزراء، ويشرف عليها وحدة شهادة النيل بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبردج البريطانية التى تقدم الدعم للمدارس وتعتمد شهاداتها دولياً، وتعتمد وزارة التربية والتعليم الشهادة محلياً حيث يحصل الطالب فى نهاية دراسته على شهادة النيل الثانوية الدولية.

وبعد النجاح المميز لمدرسة النيل الدولية فى العام المنصرم، التقى مؤخراً محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالدكتورة أمانى الفار نائب رئيس مجلس إدارة مدارس النيل المصرية، المدير التنفيذى لمؤسسة مصر للإدارة التعليمية، وبحث معها سبل الارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل فرع مدرسة النيل المصرية بالمحافظة، وكذلك التوسع فى تجربة مدارس النيل المصرية لنجاح الطرق التعليمية التى تتبعها المدرسة وأثرها على الطلاب والتلاميذ.

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على أهمية اتخاذ خطوات تساهم فى زيادة إقبال أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بالمدرسة كونها مدارس متميزة تقدم خدمات تعليمية بمعايير دولية، وأشارت نائب رئيس مجلس إدارة مدارس النيل المصرية إلى خطة التوسع فى إنشاء مدارس النيل المصرية، مؤكدة أنها تهدف إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة عالية الجودة حيث تؤهل المدارس خريجيها للالتحاق بأفضل الجامعات العالمية والمصرية.

ويقول الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن مدرسة النيل المصرية الدولية بطيبة تلقت مؤخراً العديد من طلبات أولياء الأمور، حيث أن تلك المدارس تعتبر نموذج قوى فى خدمة الطلاب بمستويات حديثة، وهى تهدف إلى خدمة الطبقة المتوسطة التى لا تستطيع إلحاق أبنائها بالمدارس الدولية ذات المصاريف السنوية المرتفعة، أوالحكومية العامة التى تنخفض بها جودة التعليم، موضحاً أن صندوق تطوير التعليم يوفر نحو 20% من الأماكن لغير القادرين، التى تؤهل خريجيها للالتحاق بأى جامعة دولية فى ظل الوضع الحالى للتعليم العام الغير معترف به دولياً.

وأضاف وكيل تعليم الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر استئناف فتح باب القبول والتحويلات للطلاب الجدد بمدرسة النيل المصرية الدولية فرع طيبة بالأقصر للعام الدراسى 2019/2020 اعتباراً من 22/6/2019 للمراحل منKG1 حتى الصف الرابع الابتدائى، حيث تشمل التقديمات للمدرسة عدة ضوابط محددة وهى التقديم على الرابط التالى (http://nes.moe.edu.eg)، وبعد ذلك سيتم تحديد موعد للاختبارات والمقابلات الشخصية لكلا من الطلاب وأولياء الأمور بعد غلق الباب، ثم يتم عقد دورة تأهيلية للطلاب المقبولين قبل بداية العام الدراسى، ومن شروط التقدم لمدارس النيل ألا يقل سن الطالب عن 3 سنوات و6 شهور ولا يزيد عن 4 سنوات و11 شهرا، ويجب أن يكون الوالدين أو أحدهما حاصلا على مؤهل جامعى، ويقوم ولى الأمر أو الوصى على الطفل بتقديم الاستمارة الإلكترونية المطبوعة موقعة من ولى الأمر بصحة البيانات وستكون مسلسلة حسب رقم الطالب فى قاعدة البيانات، وترفق الاستمارة مع باقى الأوراق المطلوبة بمديرية التربية والتعليم وفى حالة كان الطلب غير مسلسل أو مختوم لا يعتد به، وعلى الطالب اجتياز الاختبارات المطلوبة والتى تتضمن "المظهر الشخصى والسلوك – مهارات الرياضيات – المعرفة والمعلومات العامة – المهارات الحركية – التفكير"، ولابد من حضور الوالدين او الوصى القانونى على الطفل للمقابلة الشخصية، وسيتم القبول طبقا للأفضلية المطلقة لمجموع الدرجات وتقييم الوالدين وفقا للمقابلة الشخصية على أساس معلوماته وقناعته وسلوكه فى تربية الطفل، وفى حالة تساوى الدرجات تكون الافضلية للسن الأكبر وسيتم الاستعلام عن النتيجة على نفس موقع التقديم، ولا بد من توقيع ولى الأمر على كافة التعهدات والاقرارات، وفى حالة تقديم ولى الأمر بيانات خاطئة أو غير مطابقة مع شروط الالتحاق بالمدرسة يحق للمدرسة استبعاد الطفل نهائيا من اختبارات القبول.

أما عبد اللطيف أحمد عمران وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر، فيؤكد أن مدارس النيل الدولية بدأت هذا العام فى جذب قطاع عريض من المواطنين وأولياء الأمور لنجاحها الضخم العام الماضى، حيث أن مناهجها يتم تحديدها بالتعاون مع جامعة كامبريدج البريطانية، والتدريس بها يتم باللغة العربية لمواد "اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية" وباقى المواد باللغة الإنجليزية، ويراجع تلك المناهج مستشارين مصريين وأجانب، ويتم تأهيل المعلمين بالمدارس من خلال اختبار مهارات يحصلون فى حال اجتيازه على دورات تدريبية خاصة فى الجامعة الأمريكية، ثم يتلقون دورات أخرى 3 مرات فى السنة من جامعة كامبريدج.

وأضاف عبد اللطيف عمران فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مدرسة النيل الدولية المصرية أقيمت على أرض مدينة طيبة، وتم داخلها تجهيز فصول رياض الأطفال لاستقبال التلاميذ بصورة تليق بالعملية التعليمية بنوعية تلك المدارس، وتم افتتاح المرحلة الأولى للمدرسة بإجراء تعديلات بها بتكلفة تقديرية شملت نحو 5 ملايين جنيه، شملت 6 فصول وغرفة للموسيقى وغرفة شئون طلبة وغرفة فنون وغرفة المدير، ومظلة خارجية وغرفة تحكم وغرفة منسق وغرفة نظم معلومات وصالة ألعاب داخلية و"2 حمام خلع ملابس وأدشاش و3 حمامات للمعاقين"، مؤكداً أن المدرسة أقيمت على مساحة 7116 مترا والمساحة المبنية منها 2560 مترا، وتشمل 42 فصلا بطابق أرضى و2 علوى، وبلغت التكلفة الإجمالية لإنشائها حوالى 13.7 مليون جنيه، حيث يضم الطابق الأرضى 12 فصل ومكتبة وصالة متعددة الأغراض ودورات مياه وأدشاش وخلع ملابس واستعلامات ومجلس أمناء ومكاتب إدارية ومدرسين، أما الطابق الأول والثانى علوى فيشمل 30 فصلا ودورات مياه ومصلى ورفة مجالات ومعمل لغات، ومعمل كمبيوتر ومعمل تحضير ومكتب مدير ومكاتب للإدارة والمدرسين.



























































