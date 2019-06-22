صور.. إنطلاق مسابقة مصر الدولية للروبيك كيوب بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أنطلقت فاعليات مسابقة مصر الدولية للروبيك كيوب، اليوم السبت، بأحد فنادق جنوب الغردقة، تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وإشراف الاتحاد الدولى للكيوب.

حضر إنطلاق البطولة ممثلين عن الاتحاد الدولى للعبة، بمشاركة نخبة من أشهر اللاعبين الدوليين، حيث من المقرر تأهيل الأطفال الفائزين لتمثيل مصر فى بطولة العالم المفتوحة بأمريكا فى أغسطس القادم .

وأعلن منظمى المسابقة، إن تلك المسابقة يتم تنظيمها لأول مرة فى مصر بمدينة الغردقة، وذلك بعد مباحثات على مدار أشهر مع الاتحاد الدولى، ودعوتهم لإقامة المسابقة فى مدينة الغردقة كنوع من تنشيط السياحة.

كما أكد منسقى المسابقة، إن لعبة الروبيك كيوب، أو المكعب السحرى، أحد أشهر وأهم ألعاب العقل بالعالم، والتى تعتمد على الذكاء وتنمى قدرات التركيز وسرعة البديهة والتوافق البصرى والحركى، كما إنها تقوم أساسا على اكتساب مهارات خاصة، أهمها تعلم حل المشكلات بطرق رياضية منهجية مختلفة و متميزة، و عمل خورزميات لتقسيم المسائل الكبيرة إلى أجزاء أصغر يمكن حلها بسهولة وتجميعها لحل المشكلة الأصلية.

ومن المقرر أن يحضر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، الحلقة الختامية للبطولة مساء اليوم بأحد فنادق الغردقة وتكريم الفائزين.



مسابقة روبيك كيوب بالغردقة



مسابقة روبيك كيوب بالغردقة



مسابقة روبيك كيوب بالغردقة



مسابقة روبيك كيوب بالغردقة



مسابقة روبيك كيوب بالغردقة



مسابقة روبيك كيوب بالغردقة



مسابقة روبيك كيوب بالغردقة



مسابقة روبيك كيوب بالغردقة



مسابقة روبيك كيوب بالغردقة