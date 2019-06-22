صور .. إقبال كثيف للطلاب الوافدين على دراسة الماجستير بجامعة طنطا

الغربية - محمد طارق

قال الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، إن هناك اقبال كثيف من الطلاب الوافدين من كافة الدول العربية، وكذلك الباحثين من مختلف الجامعات المصرية على دراسة الماجستير بتخصصاته المختلفه بجامعة طنطا.

وأضاف الشيخ، خلال بيان له، أن هذا الإقبال الكثيف جاء نتيجة تشجيع الجامعة لطلاب الدراسات العليا سواء بتطوير اللوائح، واختيار أعضاء هيئة التدريس المشرفين على الطلاب، وتوفير وتطوير المعامل والإمكانيات البحثية، وتشجيع النشر العلمى فى المجلات العالمية بتقديم مكافآت ودعم للنشر العلمى سواء للطلاب أو المشرفين.

جاء ذلك عقب جولته التفقدية التى أجراها اليوم، للاطمئنان على سير امتحانات الدبلومات التخصصية وتمهيدى الماجستير بكلية الآداب بالجامعة، والتى بدأت اليوم، والتى رافقه فيها الدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية، والدكتور أحمد عياد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الرازق الكومى رئيس قسم الجغرافيا.



إقبال كبير للوافدين على دراسة الماجيستير



امتحانات الماجستير بجامعة طنطا

امتحانات الماجستير بجامعة طنطا



توافد الطلاب لدراسة الماجستير بجامعه طنطا